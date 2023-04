Tangenziale Modena, chiude temporaneamente l’uscita 15

Tangenziale Modena, chiude temporaneamente l’uscita 15. Da martedì 2 a venerdì 5 maggio, per ripristinare la barriera di protezione danneggiata. Traffico deviato all’uscita 16 bis via Emilia ovest

All’uscita 15 “Fiera” della tangenziale Pirandello in direzione Milano saranno effettuati lavori di ripristino della barriera di protezione danneggiata.

Per consentire lo svolgimento delle attività, da martedì 2 a venerdì 5 maggio, h24, la rampa di uscita della tangenziale rimarrà chiusa e il traffico sarà deviato all’uscita 16 bis via Emilia ovest.

LAVORI IN VIA SIGONIO, CIRCOLAZIONE SOSPESA IN UN TRATTO

Da martedì 2 a venerdì 5 maggio allacciamento fognario e posa di tubature. Chiuso il tratto da via Buon Pastore al civico 141; restringimenti e divieti di sosta nel resto della via

Da martedì 2 a venerdì 5 maggio via Carlo Sigonio a Modena sarà interessata da lavori di allacciamento fognario e dalla posa di tubature interrate che richiederanno la sospensione della circolazione stradale, escluso residenti e diretti ad attività, nel tratto da via Buon Pastore al civico 141. Per bypassare l’area di cantiere, il percorso alternativo consigliato prevede via Sigonio, via Buon Pastore, via Don Minzoni, via Morane e via Sigonio.

La circolazione stradale sarà inoltre sospesa sulla semicarreggiata di via Sigonio verso via Morane, in corrispondenza dell’attraversamento con isola spartitraffico, nell’area sarà vietata la sosta, con rimozione, e verranno chiusi i marciapiedi con deviazione per i pedoni sul lato opposto.

Un restringimento di carreggiata con divieto di sosta sarà operato anche all’inizio di via Sigonio, da piazzale Risorgimento, e in alcuni tratti della via. Laddove possibile, la circolazione veicolare sarà consentita con un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

