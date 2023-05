Agricoltura alluvionata in Romagna, cambia il menu dei bambini nelle scuole di Medolla, Concordia, Camposanto e San Felice

SAN FELICE SUL PANARO, CAMPOSANTO, CONCORDIA, MEDOLLA – Cambia il menu dei bambini e delle bambine delle scuole della Bassa Modenese, a causa delle difficoltà di approvvigionamento di frutta e verdura fresca dalla Romagna alluvionata. Lo rende noto la responsabile del servizio mensa delle scuole di San Felice, Camposanto, Concordia e Medolla, che ha scritto ai genitori per informarli della novità.

“La maggior parte dei fornitori delle derrate alimentari necessarie alla produzione dei pasti destinati alla refezione scolastica si trovano in fatti nella zona alluvionata della Romagna”, spiegano dalle scuole “Per questo fino alla fine dell’anno scolastico si potranno verificare cambi al menu, soprattutto per mancato reperimento dei prodotti ortofrutticoli”.

Con l’alluvione i danni a coltivazioni e strutture sono ingenti, si calcola approssimativamente una perdita di produzione del 70-80% nell’area colpita dall’evento calamitoso, senza contare le piante frutticole e le viti che rischiano di morire per asfissia radicale o ristagno idrico.

In Romagna sono finite sott’acqua aziende agricole e zootecniche, le colture del territorio (cereali, mais, soia, girasole, erba medica, barbabietola da zucchero, cipolle, patate e pomodoro da industria), serre, allevamenti di suini e pollame, ma anche magazzini, attrezzature ed edifici rurali.

È completamente compromessa la produzione 2023 di grano, nella delicata fase della spigatura, ma anche quella dell’orzo: colture che non possono essere riseminate in questo periodo dell’anno. Si prevendono ulteriori costi per chi dovrà invece approntare nuove semine di mais, girasole, colza e soia.

