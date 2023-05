Cavezzo, ferito in un incidente stradale il vicesindaco Sgarbi

CAVEZZO – E’ stato coinvolto in un incidente stradale il vice sindaco di Cavezzo, Gianni Sgarbi, che ha riportato diverse ferite e alcune fratture. Tutto è accaduto domenica pomeriggio.

Sgarbi, che ha 67 anni, era ala guida della sua moto quando, all’incrocio tra via Verdi e via Cavour, all’altezza della gelateria, ha impattato contro una bicicletta condotta da un giovane di 24 anni. Illeso il ciclista, ma il vice sindaco è rovinato a terra rimanendo ferito. E’ stato necessario portarlo prima al nosocomio di Mirandola, poi all’ospedale di Modena per ulteriori accertamenti. Non è comunque in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri, assieme gli agenti della Polizia Locale dell’Area Nord la gestione del traffico.

