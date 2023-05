Centinaia di farfalle saranno liberate nel parco della Cappuccina

Carpi – Centinaia di farfalle bianche saranno liberate sabato 27 nel Parco della Cappuccina da parte di una ditta specializzata incaricata dal Comune: una festa di primavera aperta a tutta la cittadinanza, in particolare alle scuole, perché non mancherà un momento didattico, e alle famiglie con bambini, per i quali si materializzerà su grande scala la filastrocca « farfallina bella e bianca, vola vola mai si stanca… »

L’appuntamento è alle 10:00, nella zona centrale del parco, dove porterà i saluti dell’Amministrazione l’assessore all’Ambiente Riccardo Righi, seguito da due interventi a carattere informativo e divulgativo: del Ceas (Centro Educazione Ambientale) sul valore della biodiversità e degli insetti impollinatori, e della Consulta Ambiente su un progetto di prossima realizzazione (inserimento di arnie didattiche a sostegno delle api). La liberazione delle farfalle è prevista verso le 10:30 circa. Al parco si accede dalle vie Baden Powell (orti), Cipressi e Lenin.

Spiega Riccardo Righi: « Il parco della Cappuccina è stato pensato come spazio pubblico a valenza non solo sociale ma anche ambientale, caratterizzato dalla presenza di prati stabili e fioriture continue sino alla fine dell’estate, perciò vogliamo dare rilevanza agli aspetti ecologici da esso valorizzati come baluardo di biodiversità, organizzando questo momento di educazione ambientale, per la gioia e l’istruzione di grandi e piccini»

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: