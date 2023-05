Contributi per sostenere progetti a Carpi, Novi e Soliera: al via i bandi della Fondazione CR Carpi

CARPI, NOVI DI MODENA, SOLIERA – Per sostenere la progettualità sul territorio, la Fondazione CR Carpi apre i bandi per presentare domanda di contributo per realizzare iniziative culturali e sociali. Il periodo di presentazione delle richieste va dal 15 maggio al 15 giugno alle ore 12.00. Le domande vanno fatte esclusivamente attraverso la procedura on line sul sito www.fondazionecrcarpi.it dove è anche possibile trovare e scaricare i bandi in forma integrale.

Con il bando +Cultura2023, la Fondazione sostiene la realizzazione di iniziative ed eventi espressamente rivolti alla cittadinanza, al fine di potenziare una più ampia offerta artistica e culturale. Con il bando +Sociale2023, si propone di aiutare invece iniziative e progetti in ambito sociale e sanitario, direttamente rivolti al sostegno delle categorie deboli e che vedano una significativa partecipazione dei volontari.

Possono chiedere un contributo enti privati senza fini di lucro, aventi natura di ente non commerciale, le cooperative sociali (L. 381/91) e le imprese sociali (D.Lgs 155/2006) formalmente costituiti da almeno un anno alla data di scadenza del bando e che siano in possesso, di competenze e conoscenze adeguate a garantire la realizzazione e la sostenibilità del progetto proposto. Ogni richiedente può presentare una sola domanda di contributo, fatta eccezione delle richieste presentate in rete con altri enti in cui il richiedente risulti “ente capofila”.

Il contributo richiesto dovrà essere compreso tra 2.000 e 20.000 euro per i Bandi +Cultura2023 e +Sociale2023. I progetti presentati dovranno avere una percentuale minima di cofinanziamento, pari al 20% della spesa totale prevista per la realizzazione dell’iniziativa, e avere ricaduta diretta nel territorio di operatività della Fondazione (Carpi, Novi di Modena e Soliera).

