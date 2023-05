Da Bastiglia, Bomporto, Ravarino e Nonantola passa la Rainbow bike, l’unico pride in Italia in bicicletta

In occasione del Pridemonth, domenica 4 giugno i comuni dell’Unione del Sorbara e le associazioni Arcigay Modena e Agedo Bologna, invitano tutti a partecipare alla RAINBOW BIKE 2023, per sostenere i diritti della comunità LGBTQIA+ e l’impegno collettivo per una società più inclusiva e rappresentativa.

Alla sua terza edizione, la RAINBOW BIKE è l’unico pride su due ruote in Italia che attraversa un’intera unione di comuni, con un percorso complessivo di 40 km.

Una biciclettata a sei tappe per consegnare alle singole amministrazioni la bandiera arcobaleno, emblema dell’orgoglio LGBTQIA+.

Di seguito il programma con orari e tappe:

Ore 8:00 Partenza – Bastiglia, Piazza della Repubblica

Ore 8:30 Bomporto – Municipio, Via per Modena

Ore 9:30 Ravarino – Palazzetto dello Sport (inaugurazione di un manufatto misterioso)

Ore 11:00 Nonantola – Panchine arcobaleno, Piazza Tien An Men

Ore 12:00 Castelfranco – Parco Cà Ranuzza, Via P. Nenni

Ore 13:00 Arrivo – San Cesario sul Panaro, Oratorio (dove sarà possibile pranzare).

Tutte le persone riceveranno un gadget rainbow a ricordo dell’evento.

Possibilità di partecipazione all’intero percorso o a singole tappe.

Iniziativa gratuita, realizzata con il contributo di STI Freight Management di Bomporto, con il sostegno delle associazioni del tavolo coordinamento Pari Opportunità Unione del Sorbara e la presenza di Croce Rossa Italiana- sezione di Ravarino.

L’iniziativa è aperta a tutti, ci si può aggregare anche senza percorrere tutte le tappe,e non occorrono iscrizioni.

Saranno messi in vendita dei gadget realizzati dalle ospiti della casa protetta di Ravarino, con offerta minima di 5 euro. L’intero ricavato sarà invece devoluto alle popolazioni alluvionate della Romagna.

