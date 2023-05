Daniele Bresciani presenta il suo libro a San Prospero

SAN PROSPERO – Per chi ama leggere, per chi vuole conoscere o ritrovare Daniele Bresciani, l’appuntamento da non perdere è per lunedì 15 maggio alle ore 20.45 presso la Biblioteca comunale di San Prospero.

Daniele Bresciani è giornalista e scrittore. Ha lavorato alla Gazzetta dello Sport ed è stato vicedirettore di Vanity Fair e Grazia. Ha già pubblicato Ti volevo dire (Rizzoli, 2013, vincitore del premio Rhegium Julii e del Premio Rieti), Nessuna notizia dello scrittore scomparso (Garzanti, 2017) e Anime trasparenti (Garzanti, 2020), dove fa la sua prima apparizione l’ispettore Dario Miranda. “Testimone la notte. Una nuova indagine dell’ispettore Miranda”, edito da Bompiani, è un thriller che parla della condizione umana, dell’ingiustizia, della prevaricazione dei forti sui deboli, della vendetta.

