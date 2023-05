Dopo un anno sotto alla media, maggio davvero molto piovoso su Modena. Sono i dati rilevati dall’Osservatorio Geofisico dell’Università di Modena. Spiegano gli scienziati:

I dati definitivi delle piogge a Modena causate dal ciclone Minerva sono i seguenti: 34.1 mm il 16 maggio e 23.7 mm il 17 maggio, per un totale di 55.1 mm. Il valore è in linea con le stime modellistiche e fortunatamente leggermente più “ottimistico” rispetto al rischio di un scenario “pessimistico” con piogge molto più abbondanti. Sebbene l’episodio pluviometrico in sé non sia particolarmente anomalo, il totale per il mese è straordinario.