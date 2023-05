Ghirlandina e Duomo di Modena, itinerario a tema tra romanico e gotico

Il Duomo di Modena e la Torre Ghirlandina tra lo stile Romanico dell’architetto Lanfranco, che ne progettò e diresse la costruzione, e il Gotico dei Campionesi, a loro volta architetti e scultori che lavorarono al cantiere dei due edifici dalla fine del 1100 all’inizio del 1300. È questo il tema della visita guidata che si svolge sabato 27 maggio, alle 19, con un itinerario che parte dall’esterno della Cattedrale e prosegue con la salita alla Ghirlandina.

La visita è organizzata dalla cooperativa Ars/Archeosistemi con il servizio Promozione della città e turismo del Comune di Modena. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito VisitModena (www.visitmodena.it/it/ esperienze/esperienze- artecultura/visite-tematiche- alla-torre-ghirlandina). Il ritrovo dei partecipanti è nella biglietteria della Ghirlandina alle 18.45 per il pagamento del ticket d’ingresso; la visita inizierà alle 19 dall’esterno della Torre e durerà circa 45 minuti.

I Campionesi erano architetti e scultori provenienti da Campione d’Italia, sul lago di Lugano, che lavorarono a Modena nel cantiere del Duomo e della Ghirlandina dalla fine del XII agli inizi del XIV secolo. La visita è dedicata, appunto, alle modifiche che questi maestri apportarono al Duomo e alla Ghirlandina proseguendo il lavoro di Lanfranco ma secondo il gusto Gotico.

La guida commenterà in particolare i rosoni in facciata e della “Porta Regia”, sul fianco meridionale della Cattedrale e, di seguito, gli interventi architettonici e scultorei dei Campionesi che sopraelevarono la Torre. I visitatori percorreranno duecento scalini e nella Sala dei Torresani, dalle cui finestre si vede tutto il panorama di Modena, potranno ammirare splendidi capitelli del 1180 con decorazioni a tema vegetale e con figure umane che rappresentano sia temi religiosi che civili a riassumere la doppia funzione della Ghirlandina come torre civica e campanaria del Duomo.

I biglietti per la visita guidata e per la salita serale si pagano direttamente alla biglietteria della Torre, il giorno stesso della visita. L’ingresso alla Torre costa 3 euro; il ridotto 2 euro (per bambini e studenti dai 6 ai 26 anni, over 65 e gruppo di almeno 10 persone); gratuito per bambini fino ai 5 anni, per persone con disabilità e per i loro accompagnatori, guide e interpreti, insegnanti che accompagnano classi.

