Hockey in line, gli Scomed Bomporto agli ottavi di finale nazionali

BOMPORTO – Iniziano le selezioni nazionali per gli Scomed Bomporto che domenica, in casa, giocheranno gli ottavi di finale contro i Kemarin Hil in due partite che decreteranno quale delle due squadre accederà ai quarti di finale previsti per il 20 maggio. Gli Scomed ancora una volta accedono a queste importanti selezioni riservate alle migliori squadre Italiane.

Sempre domenica, a Montorio (VR), i giovanissimi Scomed Bomporto Under 10, ultima squadra giovanile che deve ancora terminare il girone, incontreranno le formazioni di Monleale e Montorio. Questo il programma della giornata:

NAZIONALI OTTAVI DI FINALE (a Bomporto):

ore 10,00 Scomed – Kemarin hil

ore 12,30 Kemarin hil – Scomed

CAMPIONATO UNDER 10 ( A Montorio)

Ore 12:00 MONLEALE – SCOMED BOMPORTO

Ore 14:30 SCOMED BOMPORTO – MONTORIO VERONESE

La formazione Scomed Bomporto Under 14 : Corazzari Emanuele, Marchica Marlena, Bergamini Alessia, Allegretti Tommaso, Vecchi Samuele, Ardente Emilio, Baba Sabrina, Raimondi Federico, Santagiuliana Alex, Vergari Giovanni, Raimondi Francesco, Vergari Francesco, Roversi Gabriele, Cipriano Angelica.

La formazione Scomed Bomporto Under 10 : BABA SAMI, AMODIO JACOPO,BRONTESI JOHNNY,SAMARANAYAKE DINETH,CARRANO DEMYAN SAMUEL,VENTURATO SARA,CHIRICO MATTIA,VALLINI MIRCO,MAMBELLI MATTIA,BALBONI THOMAS,ANDREOLI PIETRO,BIGNAMI STEFANO, Allenatore Bellotto Alessio

Nelle foto: Le formazioni Scomed Bomporto Under 10 e Under 14

