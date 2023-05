Hockey in line, gli Scomed Bomporto si fermano ai quarti della finale nazionale

BOMPORTO- E’ svanito lo scorso 21 maggio il sogno del titolo nazionale per gli Scomed Bomporto che a Milano hanno avuto la peggio prima nella partita di andata poi in quella di ritorno.

Sembrava che le cose si mettessero bene per i Bomportesi passati subito in testa al primo incontro, per poi cedere nel finale di fronte ai vicecampioni d ‘Italia.

Nulla da fare invece nel secondo incontro che ha visto i milanesi imporre il gioco e vincere con grande margine.

Rimane per Bomporto la soddisfazione di essere arrivati in questa stagione ancora una volta molto lontano, annoverandosi tra le migliori formazioni italiane.

Questi i risultati dei quarti di finale Nazionale

HC MILANO QUANTA – SCOMED BOMPORTO 5 – 2 ( Per gli Scomed Bomporto goal di:Corazzari ,Raimondi)

SCOMED BOMPORTO – HC MILANO QUANTA 4 – 8 ( Per gli Scomed Bomporto goal di: Allegretti 3 ; Raimondi 1)

La formazione Scomed Bomporto Under 14 : CORAZZARI EMANUELE,MARCHICA MARLENA, BERGAMINI ALESSIA, BABA SABRINA,RAIMONDI FEDERICO,CIPRIANO ANGELICA,ALLEGRETTI TOMMASO,VECCHI SAMUELE,ROVERSI GABRIELE,VERGARI GIOVANNI FRANCESCO,AREDENTE EMILIO,VERGARI FRANCESCO,SANTAGIULIANA ALEX.