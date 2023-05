Incidente a Mirandola, auto finisce nel fossato

MIRANDOLA – Incidente a Mirandola, auto finisce fuori strada. E’ successo domenica, subito dopo pranzo, attorno alle ore 14. Un’utilitaria stava percorrendo la Strada Statale Nord appena fuori il centro abitato quando, all’ingresso della frazione San Giustina, pochi metri dopo il ristorante La Casa del Tortellino, l’autista ha perso il controllo del mezzo e l’auto è finita fuori strada, finendo nel fossato che costeggia la Statale. Per fortuna in quel momento non c’era tanta acqua nel canale.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza, ma non ci sono feriti gravi. Per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dei fatti c’erano gli agenti della Polizia Locale Area Nord

