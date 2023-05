La biblioteca di San Felice compie 150 anni, si festeggia anche domenica

proiezione delle videointerviste realizzate dai ragazzi della scuola secondaria a utenti della biblioteca e a volontari che hanno svolto servizio civile in biblioteca negli anni scorsi e lettura dell’intervista fatta dai ragazzi alle bibliotecarie per il giornale scolastico.

In questi giorni la biblioteca di San Felice sta festeggiando il suo 150esimo compleanno , e si festeggia anche domenica 28 maggio, alla mattina dalle ore 10 sempre presso la sede di via Campi

SAN FELICE SUL PANARO – Non è da tutti avere una biblioteca così antica, che ha passato due guerre mondiali, un incendio, un terremoto, un secolo e mezzo di storia. San Felice sul Panaro ha questa grande fortuna, e la sua biblioteca di San Felice è lì, solida, ricca e accogliente. “La memoria del passato e il racconto delle diverse tappe proietta la biblioteca in un futuro in cui la biblioteca può essere veramente di tutti, con attenzione anche ai più fragili. È questo il senso che abbiamo voluto dare al nostro percorso“, raccontano le bibliotecarie Elisabetta Marcon e Cristina Picchietti.

Il coinvolgimento della Scuola primaria e secondaria è un punto di forza nelle iniziative in programma. La mostra accoglie infatti anche gli elaborati prodotti dai bambini della scuola primaria, che nel corso dell’anno scolastico, grazie all’attiva collaborazione tra biblioteca e scuola, sono stati coinvolti nel progetto. La mostra accoglie anche i testi curati dai ragazzi della scuola secondaria per il giornale scolastico, i qr code che rimandano alle videointerviste agli utenti e ai ragazzi del Servizio civile.

La biblioteca è nata il 29 maggio 1873 quando il Consiglio comunale di San Felice propose di istituire una biblioteca a Giuseppe Campi, illustre poeta e ingegnere. che durante il Risorgimento contribuì alla realizzazione dell’Unità d’Italia. Giuseppe Campi fu anche anche il primo archivista dell’Archivio di Stato.

La biblioteca si è costituita con donazioni dei cittadini sanfeliciani più colti e nel corso dello scorso secolo ha cambiato varie sedi: è stata nel Palazzo della Pretura, nell’ex Municipio, in Largo Posta, presso l’ex scuola elementare e alla fine del 1973 nella Rocca Estense, dove è rimasta fino al 1999, quando si è trasferita nell’attuale sede in viale Campi 41.

Il terremoto sposta libri e bibliotecari, grazie all’aiuto tanti volontari in una casetta di legno per circa un anno. Nel 2018 c’è stato un ampliamento della biblioteca: sono stati creati diversi settori al piano terra. Nella zona dei ragazzi ci sono diversi libri di narrativa, di poesia, per le ricerche. C’è anche uno spazio per i bambini più piccoli e le loro famiglie. Al piano superiore ci sono tre piccole sale studio e una sala che raccoglie il fondo antico cioè quello che resta dei libri antichi della biblioteca comunale.

Complessivamente la biblioteca raccoglie 23 mila libri, a cui vanno aggiunti il materiale multimediale (audiolibri e DVD) e le riviste. C’è una sezione speciale, quella del Gruppo studi della Bassa Modenese, dove ci sono riviste specializzate. Si trovano anche libri speciali chiamati INBOOK dove IN sta per inclusione. Sono libri che vengono prodotti dal sistema bibliotecario dell’Unione dei Comuni dell’Area Nord di Modena. Grazie alla collaborazione di una traduttrice vengono tradotti, soprattutto per bambini, in un linguaggio particolare chiamato CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), nato per facilitare la comunicazione con persone in condizioni di disagio.