“La piena arriva alle 2 di notte”, “E’ crollato ponte Motta”, “Dovete sgomberare”: tutte le fake news dell’allerta rossa modenese

Articolo pubblicato mercoledi 17 maggio alle ore 21 – “La piena arriva alle 2 di notte”, “E’ crollato ponte Motta”, “Dovete sgomberare”: sono tante le fake news dell’allerta meteo modenese che si sono sentite oggi, quando anche le immagini della piena che ha sovrastato un tratto autostradale venivano indicate come relative alla tangenziale di Modena. Andiamo a fare il debunking di ognuna.

La piena arriva alle 2 di notte

La piena del Secchia, così come la piena del Panaro, sta già passando sul territorio della Bassa. E lo fa in modo molto lento. Le previsioni sulla sua intensità tra ieri e oggi sono cambiate a seconda di diverse valutazioni fatte anche sulla quantità di pioggia che cadeva sul loro percorso dalla montagna alla pianura. In pianura ha smesso di piovere già nel pomeriggio e questo ha in parte ridimensionato le previsioni. La situazione meteorologica è in leggero miglioramento, anche in montagna ha smesso di piovere e la piena dei fiumi sta ora iniziando il secondo transito verso valle. Questa nuova condizione atmosferica più favorevole ha permesso di riempire maggiormente le casse di espansione e di regolarizzare così la portata dei fiumi in pianura; sono state eseguite tutte le manovre previste nei tempi indicati dalle procedure.

Ma attenzione: il fiume Secchia ha già raggiunto la 𝐬𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚 𝟑 𝐚 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐀𝐥𝐭𝐨 (oltre 10.1 metri) alle 16 di mercoledi pomeriggio. Il record è stato di 11.06 metri nel dicembre 2020 e allora non ci furono particolari problemi. l record è stato di ben 11.06 nel dicembre 2020. Nelle prossime ore il Secchia supererà soglia 3 anche nella Bassa: per questo motivo i Comuni di Bomporto e Bastiglia hanno disposto, per domani 18 maggio, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. E anche quelli dell’Unione Area Nord hanno preso decisioni simili.

Il fiume Panaro, invece, vedrà il passaggio del colmo di piena intorno alle ore 22 di stanotte e con un andamento più costante e molto lento.

Il livello dei fiumi di mercoledì sera

“E’ crollato ponte Motta”

Non è il ponte Motta di Cavezzo quello che è crollato. Il nostro ponte sta bene e si prepara a reggere alla piena del Secchia. E’ purtroppo crollato un omonimo ponte nel bolognese , il ponte Motta nella zona di Molinella.

Ecco le immagini che arrivano dalla provincia bolognese

“Dovete sgomberare casa vostra”

“Dovete sgomberare, siete in pericolo, lasciate casa” è l’allarmistica telefonata che alcuni anziani si stanno sentendo fare tra Soliera e Carpi. Se ne è scoperta l’esistenza perché una donna ha chiesto conferma della cosa chiamando il Comune di Soliera.

Si tratta di una odiosa truffa che professionisti del raggiro tentano per farvi uscire di casa, giocando sui veri messaggi di allarme delle istituzioni.

In particolare oggi pomeriggio sia il Comune di Soliera che il Comune di di Carpi ne hanno fatta una, chiedendo a chi vive vicino agli argini di spostarsi ai piani alti. Attenzione allora: l’invito è solo di cambiare piano, non di lasciare la propria casa. Ed è rivolto solo ed esclusivamente a chi vive in certe zone.

Aggiornamento situazione ponti in provincia di Modena ore 21 di mercoledì 17 maggio:

– Ponte Alto (Modena) chiuso Ponte Alto (Modena) chiuso

– Ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera sul Secchia chiuso

– Ponte Bacchello (Sozzigalli) aperto

(chiuderà nella mattinata di giovedì) (chiuderà nella mattinata di giovedì) – Ponte Pioppa (San Possidonio) aperto

(chiuderà nella mattinata di giovedì) (chiuderà nella mattinata di giovedì) – Ponte di Concordia S/S aperto

– Ponte di Bondanello-Quistello (MN) aperto

– Ponte di Strada Curtatona a Fossalta, Modena (Torrente Tiepido, affluente del Panaro) chiuso

– Ponte di San Martino Secchia (tra San prospero e Carpi) chiuso

– Ponte Motta (Cavezzo) chiuso

– Ponte di Navicello vecchio tra Nonantola e Modena chiuso

– Ponte bailey di Solara di Bomporto chiuso

– Ponte di via Passo Ca’ Bianca (Finale Emilia) chiuso

– Chiuso al traffico il ponte di via Gherbella tra via Baccelliera a stradello San Lorenzo a Modena

