Le modifiche ai treni per giovedì 18 maggio

Maltempo, treni: il programma di circolazione per il 18 maggio

Modifiche alle corse AV, Intercity e regionali

Proseguiranno anche per l’intera giornata di domani 18 maggio la riduzione del numero di corse, le deviazioni e i rallentamenti per i treni Alta Velocità, Intercity e regionali che percorrono le linee AV e convenzionale fra Firenze e Bologna. Rallentamenti e cancellazioni si ripercuoteranno tuttavia su tutta la circolazione lungo la dorsale nord-sud, sull’asse Milano-Roma e Venezia-Roma. La riprogrammazione si rende necessaria per gli effetti anche sulle infrastrutture ferroviarie del forte maltempo e degli allagamenti che continuano a interessare tutta l’area fra Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

A causa delle difficoltà generate dal perdurare del maltempo, la riattivazione della circolazione ferroviaria sull’intera tratta tra Bologna e Rimini (linea Adriatica) è prevista al momento per le 6.00 di lunedì 22 maggio. Da domani 18 maggio saranno riattivate le corse del Servizio Ferroviario Metropolitano fra Bologna e Imola (e viceversa) (*).

Dalle ore 17.00 è ripresa con alcuni rallentamenti la circolazione sulla linea ferroviaria Bologna-Porretta. Riattivata la circolazione anche tra Firenze e Marradi.

Al momento non è possibile fare nessuna previsione di riattivazione per le altre linee dove la circolazione è interrotta: Bologna-Ravenna, Ferrara-Ravenna-Rimini, Faenza-Ravenna, Faenza-Marradi.

I tecnici di RFI sono pronti a intervenire appena le condizioni consentiranno di verificare lo stato dell’infrastruttura e avviare gli interventi di rispristino della sua piena efficienza in totale sicurezza.

Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Roma-Caserta-Foggia con un aumento dei tempi di percorrenza. Sarà assicurata parte dell’offerta dei treni Intercity notte che seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Terontola-Falconara-Ancona-Lecce. Sulla linea Av Trenitalia ha utilizzato treni in doppia composizione per garantire più posti ai viaggiatori, in considerazione della necessaria riduzione di corse.

Tutte le strutture di RFI e Trenitalia sono in continuo contatto con le Autorità competenti per adottare ogni misura per garantire la massima sicurezza della circolazione ferroviaria e ridurre gli inevitabili disagi ai passeggeri, anche con la più ampia e tempestiva informazione e assistenza possibile. Sono oltre 230 i tecnici di RFI al lavoro per il monitoraggio della rete e per l’assistenza nelle stazioni, oltre 560 le persone di Trenitalia e Trenitalia Tper impegnate per assistere i viaggiatori nelle stazioni e a bordo treno. Potenziata anche l’assistenza in modalità telematica attraverso sms, mail, app Trenitalia e siti web di rfi.it, trenitalia.com e trenitalia tper.it

Aggiornamento offerta commerciale su rete FER

GESTORE LINEA Linea Aperta/Chiusa Limitazioni Servizi BUS FER BOLOGNA – PORTOMAGGIORE Chiusa Linea chiusa dalle 17:00 del 17 maggio Sì FER BOLOGNA – VIGNOLA Aperta – – FER FERRARA – CODIGORO Chiusa parzialmente Linea chiusa da Ferrara a Quartesana. Servizio ferroviario tra Quartesana e Codigoro sì FER MODENA – SASSUOLO Aperta Tratta Formigine – Sassuolo chiusa per lavori programmati sì FER PARMA – SUZZARA Aperta – – FER REGGIO EMILIA – CIANO D’ENZA Chiusa parzialmente Linea chiusa da Barco a Ciano. Servizio ferroviario da Reggio Emilia a Barco sì FER REGGIO EMILIA – GUASTALLA Aperta – – FER REGGIO EMILIA – SASSUOLO Chiusa parzialmente Linea chiusa tra Casalgrande e Sassuolo. Servizio ferroviario tra Reggio Emilia e Casalgrande sì FER SUZZARA – FERRARA Aperta – –

(*) Servizio SFM Bologna – Imola

Treno Origine Ora p. Ora a. Destinazione 17481 FERRARA 6:21 07:52 IMOLA 17483 BOLOGNA C.LE 07:40 08:16 Imola 17482 IMOLA 08:15 09:43 FERRARA 17487 BOLOGNA C.LE 8:50 9:22 Imola 17484 Imola 9:08 10:26 FERRARA 17489 BOLOGNA C.LE 9:18 9:50 Imola 17537 FERRARA 9:32 10:52 IMOLA 17486 Imola 9:38 Istino BOLOGNA C.LE 17488 Imola 10:08 10:42 BOLOGNA C.LE 17490 Imola 11:08 11:42 BOLOGNA C.LE 17495 BOLOGNA C.LE 11:18 11:50 Imola 17497 FERRARA 11:45 13:22 IMOLA 17492 Imola 12:08 12:42 BOLOGNA C.LE 17478 Imola 13:08 14:13 S.Pietro 17503 BOLOGNA C.LE 13:18 13:50 Imola 17496 IMOLA 13:38 15:25 FERRARA 17498 Imola 14:08 14:40 BOLOGNA C.LE 17505 BOLOGNA C.LE 14:18 14:50 Imola 17507 S.Pietro in C. 14:46 15:50 IMOLA 17509 BOLOGNA C.LE 14:50 15:22 Imola 17500 Imola 15:08 15:42 BOLOGNA C.LE 17502 Imola 15:38 16:10 BOLOGNA C.LE 17506 Imola 16:08 16:42 BOLOGNA C.LE 17517 BOLOGNA C.LE 16:18 16:50 Imola 17510 Imola 17:08 17:40 BOLOGNA C.LE 17523 BOLOGNA C.LE 18:18 18:50 Imola 17516 Imola 18:40 19:22 BOLOGNA C.LE 17518 Imola 19:08 19:42 BOLOGNA C.LE 17529 BOLOGNA C.LE 19:18 19:50 Imola 17520 Imola 20:08 20:42 BOLOGNA C.LE 17531 BOLOGNA C.LE 20:18 20:50 Imola 17524 Imola 21:08 21:42 BOLOGNA C.LE 17535 BOLOGNA C.LE 21:18 21:50 Imola 17526 Imola 22:08 22:40 BOLOGNA C.LE

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: