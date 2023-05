“Letture Al Crepuscolo”, a Ravarino appuntamento serale per bambini e bambine

RAVARINO – In occasione dell’iniziativa “Il Maggio dei libri” e a sostegno del progetto nazionale “Nati per Leggere”, i servizi educativi accolgono bambini/e e genitori per proporre letture e narrazioni negli spazi aperti dei Nidi comunali dei 6 Comuni del distretto.

Le letture proposte saranno diverse e comprenderanno il libro individuato per la continuità.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 18:30 alle ore 20:00.

