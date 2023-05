Lutto a Mirandola per la scomparsa di Giuseppe Pedrielli

Ciao Giuseppe

il vuoto che lasci è incolmabile!

Abbiamo avuto il privilegio di conoscerti e di lavorare con te che hai saputo essere per la scuola un punto di riferimento.

Rimangono la tua visione strategica della Scuola e l’esempio di professionalità e determinazione con cui hai lavorato in modo particolare per l’istituto alberghiero e per la scuola in ospedale.

Vogliamo ricordarti proseguendo, con il tuo esempio, il cammino di miglioramento e crescita, sapendo che da oggi saremo tutti più soli.

Ti accompagnino il nostro affetto e la nostra riconoscenza.

La Dirigente Scolastica e tutta la comunità dell’I.I.S. Bartolomeo Scappi profondamente addolorati salutano con affetto e riconoscenza il professor Giuseppe Pedrielli.