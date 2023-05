Medolla, parla Patrizia Sgarbi dopo le dimissioni: “Ecco come stanno le cose”

Botta e risposta a Medolla tra l’assessora uscente della giunta a guida Pd di Calciolari, Patrizia Sgarbi, e la consigliera comunale della Lega Lavinia Zavatti. La leghista aveva puntato il dito su quanto sta accadendo in questi giorni a Medolla, dove l‘uscita dalla scena politica della Sgarbi ha dato adito a molte chiacchiere e fatto pensare a un fratricidio nel Pd. “I democratici sono spaccati“, secondo Zavatti., che nella sua nota metteva in fila fatti politici e non. Un elenco a cui a stretto giro risponde la Sgarbi:

Ma da dove viene l’idea di raccontare che insieme all’iscrizione al PD si fa la raccolta fondi terre alluvionate? Dissento nel modo più assoluto. Semplicemente – osserva l’ex assessora – un gruppo di persone mi hanno chiesto di trovarci in un luogo e di iscriversi al Partito Democratico. Il tema alluvione è stato solo ricordato in modo solidaristico esprimendo la vicinanza del PD, ad una disgrazia come quella che ci capitò 11 anni fa. E il fatto che si facesse in un luogo in convenzione col comune è la stesa cosa che successe l’anno scorso per la festa del Partito Democratico a Medolla.

Il circolo, non senza dubbi, ma parlando al loro interno, diedero aiuto come lo avrebbero dato a qualunque altro partito lo avesse chiesto. E – rimarca Sgarbi – non c’è nessun dissidio interno al PD, lo ripeto e lo ripeterò sempre: è dialettica, come normale che sia.