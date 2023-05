Medolla, l’assessora Patrizia Sgarbi si è dimessa

MEDOLLA – Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 maggio, Patrizia Sgarbi, assessora ad Ambiente, Promozione della Smart City, Mobilità, Politiche

energetiche e Urbanistica, ha protocollato le dimissioni dalla giunta comunale di Medolla. Il sindaco Alberto Calciolari ha provvisoriamente avocato a sé le deleghe di Sgarbi.

“Dopo qualche giorno di riflessione ho accettato la richiesta di dimissioni di Patrizia, che ringrazio per il lavoro svolto – commenta Calciolari – e per aver messo al servizio della comunità la propria esperienza, garantendo continuità con quanto fatto dalla giunta precedente. In tempi brevi valuterò se procedere con una nuova nomina, con una semplice ridistribuzione di deleghe tra gli assessori in carica, o con entrambe. A un anno dalla fine del mandato, sceglierò la soluzione che mi darà le garanzie maggiori rispetto agli obiettivi da raggiungere”.