Mirandola, sicurezza stradale: la Polizia Locale alla Scuola di musica “Andreoli”

MIRANDOLA – Oggi, venerdì 12 e sabato 13 maggio sono in calendario le ultime due lezioni di Educazione Stradale, rivolte agli studenti delle scuole primarie del territorio nell’arco dell’anno scolastico 2022/23, realizzate dagli operatori della Polizia Locale di Mirandola. In occasione della tappa odierna – allargando il coinvolgimento e la partecipazione all’assessorato della Cultura e dell’istruzione – è stato organizzato un percorso, realizzato a piedi ed in bicicletta, con punto di ritrovo organizzato presso la Scuola di Musica “C&G Andreoli”.

Una volta giunti a destinazione gli studenti della Scuola “Alighieri” sono stati accolti dall’assessora alla Cultura e alla Scuola Marina Marchi che ha spiegato loro come – attraverso le opere d’arte realizzate negli ultimi anni sugli edifici comunali, fra cui la “musa” dell’artista Diavù che campeggia sulla parete esterna della Scuola di Musica – la Città stia evolvendo e arricchendo il patrimonio artistico con la voglia di divenire un “Museo a Cielo Aperto”. Un momento di grande coinvolgimento che sarà ripetuto – nelle medesime modalità – nella giornata di domani, per gli studenti del plesso di Via Dorando Pietri.

“Sono felice dell’entusiasmo con il quale i giovani studenti mirandolesi abbiano partecipato alle lezioni di Educazione Stradale – commenta l’assessora Marina Marchi – Un ciclo di incontri ben articolato che, grazie alle disponibilità mostrata dagli operatori della Polizia Locale ha saputo conquistare la massima attenzione e partecipazione. Le giovani generazioni, oltre a trasfondere grande entusiasmo, se stimolati e coinvolti, possiedono una naturale predisposizione al senso civico. Motivo di grande soddisfazione e stimolo ad affidare il nostro futuro nelle loro mani con la necessità di consegnargli la Mirandola migliore possibile”.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: