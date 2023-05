Nonantola Film Festival, ecco i vincitori della gara “4 Giorni Corti”

Sabato scorso 6 maggio, nel corso di una affollatissima serata che ha registrato il tutto esaurito al Cinema Teatro Massimo Troisi di Nonantola (MO), sono stati assegnati i premi e le menzioni speciali della gara “4 Giorni Corti” 2023 nell’ambito della 17esima edizione del Nonantola Film Festival.

Al termine del Galà di chiusura – dopo la proiezione dei 20 cortometraggi finalisti selezionati dagli organizzatori su un totale di 36 consegnati (68 le troupe inizialmente iscritte alla gara) – la Giuria di Qualità composta dalla regista Cinzia Bomoll, dalla presidente di FICE Emilia-Romagna e responsabile dell’ufficio cinema di Reggio Emilia Sandra Campanini, dalla giornalista di Vanity Fair Laura Fiengo, dal photo editor Marco Finazzi e dal giornalista e blogger Luigi Locatelli ha assegnato i seguenti premi:

1° classificato (premio da 1500 euro) il corto “Chi sei?” della troupe Senzarti con la seguente motivazione: “Per come ha saputo gestire gli elementi di spunto in maniera coinvolgente associando con garbo un tema sociale e sanitario a una storia personale realistica, con idee di sceneggiatura originali e dotate di leggerezza senza cadere nel patetismo, emozionando e sensibilizzando”.

2° classificato (premio da 500 euro) il corto “O” della troupe Canlupou con la seguente motivazione:

“Per come, pur nella sua misura breve, sa pensare in grande raccontando con sensibilità contemporanea una storia di assoggettamento e rivolta. Per come sa sfruttare al meglio la scenografia di un’arena-prigione che si imprime nella memoria dello spettatore”.

3° classificato (premio da 250 euro) il corto “Polvere” della troupe Prisma con la seguente motivazione:

“Un film non accomodante che osa mettere lo spettatore di fronte al delirio, la fobia, l’ossessione. Scritto in una lingua minacciosa e evocativa, è una riuscita citazione del cinema di tanti maestri dell’orrore psichico”.

Quattro le menzioni speciali:

Menzione al corto “Sempre qui” della troupe delinQuentin “per la messa in scena e struttura narrativa. Ben girato, costruito e interpretato. Idea emozionante, buon uso degli elementi di spunto”.

Menzione al corto “Realtà di plastica” della troupe Vincenzo De Angelis “per la naturalezza con cui i due interpreti riescono a restituirci, in una prova recitativa impeccabile, l’ordinario disagio di una giovane coppia”.

Menzione al corto “(s)COMPARSA” della troupe Kinoblega “per avere celebrato in modo originale e in pochi minuti una figura secondaria ma di cruciale importanza della settima arte, attraverso l’impiego di attori convincenti, impiegati nei vari generi cinematografici”.

Menzione al corto “Solo Un Supporto” della troupe Macine da Presa “per aver saputo utilizzare con creatività e divertimento la tecnica del passo uno, mettendo in scena una piccola favola scanzonata ma anche malinconica e suggestiva”.

Due i corti che hanno ricevuto la menzione ‘Nicolò Gianelli’ premiati del pubblico, sia quello che ha votato online – in totale 1883 i voti dal 3 al 5 maggio – sia quello che ha votato in sala la sera del 6 maggio: rispettivamente “Un altro venerdì sera” della troupe The Miller-Galassi Bohemian Arts Club e “Sempre qui” della troupe delinQuentin.

Il premio speciale di 300 euro in buoni spesa offerto da Coop Alleanza 3.0 per il lavoro che meglio ha valorizzato la città di Nonantola è andato a “A Nice Story” della troupe Cinedelirium.

Tutti e 36 i corti – i 20 selezionati per la finale e i 16 esclusi – sono visibili sul sito della manifestazione all’indirizzo https://bit.ly/3M2ycJI

