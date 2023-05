Soliera, alla guida ubriaco rifiuta l’alcol test: denunciato e patente ritirata

SOLIERA – Circolava per le strade del Comune di Soliera guidando l’auto a zig-zag, ma non si era accorto di essere seguito da una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine.

L’uomo, un cinquantenne residente nel modenese, dopo essere stato fermato dalla pattuglia, ha rifiutato di sottoporsi alla prova con etilometro, manifestando tuttavia la chiara sintomatologia legata all’ingestione di bevande alcoliche.

L’uomo è stato pertanto deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena per rifiuto di sottoposizione all’etilometro che prevede la pena più grave prevista per la guida in stato d’ebbrezza.

La patente è stata immediatamente ritirata e il veicolo sequestrato e trasferito in depositeria per la successiva confisca.

