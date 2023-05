Studenti si sfidano per la risoluzione di un problema tecnico e industriale: un successo il contest dell’azienda GRAF Industries di Nonantola

NONANTOLA – Lo scorso sabato 6 maggio, presso l’ I.T.I.S. Enrico Fermi di Modena e, in contemporanea, presso l’ I.I.S. Archimede di Bologna attraverso un collegamento web, si è tenuto l’evento finale del 1° GRAF IDEAS CONTEST. Precedentemente, 25 gruppi, per un totale di oltre 70 studenti delle classi quarte degli istituti superiori, si sono sfidati il 14 aprile nella risoluzione di un problema tecnico e industriale creato appositamente per loro da GRAF, industria di Nonantola: progettare un sistema automatico di oscuramento dei vetri finestra tramite pellicola LCD switch, sulla base di temperatura e irraggiamento solare. I 3 migliori progetti di ogni scuola sono stati presentati dai ragazzi stessi all’evento finale del 6 maggio, per decretare il vincitore del Contest.

L’aspetto peculiare della competizione “made in GRAF” è stata la volontà di stimolare gli studenti a considerare aspetti non solo tecnici o scolastici, ma anche commerciali e produttivi. La sfida infatti consisteva nel rispondere alle richieste di un ipotetico committente come risponderebbe un’azienda, valutando pro e contro, costi e benefici, efficacia della soluzione e sforzi per realizzarla. Per questo anche la presentazione dei progetti da parte dei ragazzi ha avuto un ruolo chiave nella valutazione finale, in quanto è stato richiesto di convincere il pubblico e la giuria della bontà del proprio elaborato, proprio come succederebbe durante una tipica riunione di lavoro.

La giuria era composta dal’ ing. Alessandro Fabbri della startup Novac attiva nella progettazione di supercondensatori da affiancare alle batterie dei veicoli elettrici, dal prof. Roberto Palazzetti del Politecnico di Milano, e dal prof. Luigi Rovati dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Per il Gruppo GRAF, a coordinare l’evento erano presenti Denis De Grandis (R&D Manager – GRAF Inventa Department), Gian Luca Fontana (Communication Manager), Maicol Picchi (Technical Engineer – Testing Department), e Chiara Buttitta (Chemist – Chemical Department). A spuntarla sugli altri è stato il gruppo dell’Istituto Fermi composto da Alessandro Aprile, Luca Ghiaroni e Luca Malavasi, che hanno colpito pubblico e giuria con una presentazione convincente oltre ad aver proposto una soluzione tecnica praticabile ed efficiente. Il gruppo vincitore è stato premiato con una somma donata da GRAF Industries.

Premi in danaro anche per la scuola prima classificata E. Fermi, ritirato dalla Dirigente Stefania Giovanetti e dalla prof.ssa Anna Maria Prandini, e per il miglior gruppo della scuola seconda classificata Archimede, formato da Pietro Bassini, Elia Gangi e Alessio Occari. Una menzione speciale è stata poi attribuita al gruppo del Fermi formato da Simone Baldrani, Yasser Rizki, Leonardo Roma che, pur essendo andati un po’ fuori tema per la parte di valutazione economica, hanno proposto un progetto molto originale. Oltre ai premi, ai vincitori che si sono distinti per le loro idee e intuizioni verrà data la possibilità di svolgere uno stage estivo in azienda, per lavorare assieme ai tecnici di GRAF a due progetti di ricerca premiati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione Emilia Romagna: uno dedicato ad un innovativo sistema di stampa 3D, l’altro dedicato ad una nuova tecnologia per il taglio e la marcatura laser.

Il Contest va a completare il grande impegno del Gruppo GRAF per la formazione, l’orientamento scolastico e la promozione dell’istruzione STEM. In particolare, GRAF sostiene laboratori didattici presso le scuole medie, collabora con le scuole superiori e partecipa al Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, UNIMORE. Grazie anche alla partecipazione dei relatori che hanno offerto occasioni di approfondimento sulle competenze richieste dal mondo accademico e imprenditoriale, il Contest si è arricchito di spunti di riflessione per tutti i ragazzi partecipanti: il prof. Roberto Palazzetti del Politecnico di Milano ha parlato delle competenze richieste per l’accesso allo studio universitario di ingegneria; il dott. Tommaso Zanotti dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha tenuto un intervento dal titolo “Il futuro è elettronico: la vera rivoluzione dell’AI”; infine l’ing. Alessandro Fabbri di Novac ha presentato “L’imprenditoria come scelta post-universitaria”.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: