A Mirandola partito il centro estivo al Pala Comini

Primo giorno di attività presso il “Pala Comini” per il Centro Estivo comunale MIRASummer organizzato e gestito dal CUP. Un’attività interattiva, inclusiva ed ulteriormente potenziata – sino al prossimo 8 settembre, con una pausa programmata dal 14 al 18 agosto – che ha già intercettato ben 160 prenotazioni per la fascia d’età 6-10 anni (Scuole Elementari) e 11-13 (Scuole Medie). Gli under 6 inizieranno invece al termine del mese di giugno in concomitanza con la chiusura dei nidi e delle scuole materne.

Al già apprezzato servizio, sono state applicate significative migliorie: il costo della retta, grazie al contributo di 35 mila euro stanziato dall’Amministrazione, rimarrà invariato rispetto al 2022. Oltre a ciò, grazie ad un contributo straordinario di 20 mila euro, è stato possibile ampliare il “parco” educatori (uno ogni 10 anziché uno ogni 15, con un educatore dedicato per ogni singolo portatore di disabilità) con particolare riguardo all’inclusione e alla specializzazione nelle attività rivolte a portatori di disabilità.

Non è tutto: potenziato lo spazio ricreativo con l’allestimento di tende nello spazio esterno del “Pala Comini” per le attività all’area aperta e, grazie alla sinergia fra Amministrazione e CUP (Comitato Unitario delle Polisportive), è stato designato un nuovo partner fornitore dei pasti, al fine di ottenere razioni qualitativamente e quantitativamente superiori. In tal senso – si legge in una nota del Comune di Mirandola si ringrazia il Sigma-Le Terrazza di Mirandola per aver accettato con entusiasmo questo appalto, garantendo anche le merende per le centinaia di ragazzi che parteciperanno alle attività del centro estivo. Questa mattina l’assessora all’Istruzione Marina Marchi ha fatto visita al “Pala Comini” per augurare “buon lavoro” al presidente Vanni Caleffi ed agli educatori impegnati ed un contestuale un “buon inizio” attività ai ragazzi.

“Per l’Amministrazione la qualità del servizio dei nostri Centri Estivi rappresenta una priorità assoluta. Ne sono la riprova la costante vicinanza al presidente Vanni Caleffi anche in fase organizzativa, e l’aumento del contributo comunale che consentirà di mantenere invariate le rette, potenziare servizio e parco educatori, nonché migliorare il servizio pasti – commenta Marchi –. Ho potuto visionare l’elenco delle attività con i coordinatori e devo rivolgere loro sentiti complimenti per numero e la levatura delle attività in programma“.

Per maggiori info e costi, si consiglia di rivolgersi a Vanni Caleffi e alla coordinatrice delle attività Elena Canevazzi all’indirizzo mail cupmirandola@gmail.com

