Aimag, Golinelli (Lega): “Uno scippo perpetrato con l’astensione di Concordia”

Al termine dell’Assemblea dei soci di Aimag, svoltasi nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 giugno presso la sede di Mirandola, il segretario provinciale Lega e consigliere comunale di Mirandola Guglielmo Golinelli ha così commentato:

A questo vanno aggiunti i quattro consiglieri d’amministrazione su cinque nominati da Carpi, uno dei quali in accordo con Concordia che si è astenuta in modo ignavo ed infame, tradendo il fronte compatto del voto contrario espresso in maniera congiunta da tutto il resto del Basso Modenese e del Basso Modenese. Un danno per il territorio e per Comuni soci che denunceremo in tutte le sedi competenti e nei tribunali anche in Tribunale, al fine di scongiurare un disegno che non garantisce alcun tipo di vantaggio per i cittadini”.