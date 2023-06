Alle medie di Nonantola conlcuso il progetto “APPrendere divertendosi con Scratch – Corso base di informatica”

Lunedì 29 maggio si è tenuto l’evento conclusivo del Laboratorio di informatica promosso e finanziato da GRAF Industries e organizzato dalla Scuola secondaria di I grado Dante Alighieri e GRAF Industries.

GRAF Industries – si legge in un comunicato stampa dell’azienda – è orgogliosa di comunicare la conclusione del Laboratorio di Informatica “APPrendere divertendosi con Scratch – Corso base di informatica”, che ha finanziato e contribuito a realizzare al fine di potenziare le conoscenze tecnico-scientifiche dei ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri di Nonantola.

Da sempre il Gruppo GRAF crede nel dialogo tra mondo del lavoro e mondo della scuola, nella convinzione che un corretto e fattivo rapporto tra enti di formazione e mondo del lavoro sia la chiave per favorire lo sviluppo di competenze, occupazione e progresso sociale.

L’iniziativa si inserisce in una rosa di collaborazioni che il Gruppo GRAF ha attivato con scuole medie, superiori e università, che hanno visto di recente nel “1°GRAF Ideas Contest” il loro apice per quanto riguarda la promozione delle materie STEM negli istituti tecnici superiori.

GRAF ha supportato la scuola media Alighieri per realizzare un laboratorio sperimentale dove i ragazzi hanno potuto applicare nella pratica nozioni di elettronica, meccanica, e informatica, attività utile anche ai fini dell’orientamento per le importanti scelte che li attendono, dalla scelta delle scuole superiori, all’università, fino al fatidico “cosa voglio fare da grande”, per il salto nel mondo del lavoro. L’adesione al progetto è andata oltre ogni più rosea aspettativa, segno che i ragazzi, se adeguatamente motivati, manifestano una reale voglia di fare e di imparare.

L’evento finale, aperto a studenti e famiglie, si è svolto all’interno dell’Aula Magna dell’Istituto Alighieri, alla presenza dei rappresentanti della scuola, la Vicepreside Maria Cristina Zoboli, la professoressa Chiara Filippetti, e il professor Filippo Tinti, e dei rappresentanti del Gruppo GRAF, Denis De Grandis – R&D Manager GRAF Inventa Department e Gian Luca Fontana – Communication Manager.

Qui, oltre ai doverosi saluti e ringraziamenti, si è tenuta la premiazione con la consegna degli Attestati di partecipazione da parte di GRAF Industries agli studenti che si sono così seriamente impegnati nella realizzazione e programmazione dei robot utilizzati durante il laboratorio. Il pubblico è stato poi suddiviso in 4 gruppi per assistere alle dimostrazioni pratiche, allestite in 4 aule dell’Istituto dove i ragazzi stessi hanno presentato i loro robot e i risultati della programmazione. Si è trattato di un momento particolarmente emozionante e formativo per i ragazzi, che per la prima volta si sono trovati “dall’altra parte della cattedra”, a spiegare e trasmettere conoscenze.

Un particolare ringraziamento va alla Dirigente Scolastica Anna Valentini, alla Vicepreside Zoboli, alla professoressa Filippetti e al professor Tinti, per aver creduto nel progetto ed aver permesso la realizzazione dell’evento di fine laboratorio.

