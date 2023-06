Ciliegia di Vignola, Vaccari: “Chiediamo al Governo misure straordinarie per sostenere le imprese nel prossimo biennio”

Produzione cerasicola in grande difficoltà. Il maltempo persistente nelle aree di produzione, con particolare riferimento al Consorzio della ciliegia IGP di Vignola, ha intaccato la maturazione del prodotto con forti perdite di ciliegie fino all’80% per le specie precoci, privando nei fatti i mercati italiani ed esteri di questa eccellenza della frutticoltura italiana. Per di più, il maltempo ha procurato danni alle piante con possibili ripercussioni sulle produzioni del prossimo anno.

“La ciliegia è uno dei prodotti di eccellenza del nostro territorio e gli strumenti ordinari di sostegno e ristoro risultano insufficienti. Per questo chiediamo al Governo di adottare strumenti e fondi straordinari per sostenere le imprese agricole nel prossimo biennio”: lo ha dichiarato Stefano Vaccari, capogruppo Pd in Commissione Agricoltura e Bilancio della Camera insieme al collega pugliese Ubaldo Pagano, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e il presidente della provincia di Modena Fabio Braglia, a Roma per l’incontro a Palazzo Chigi per l’alluvione in Emilia-Romagna.

“È fondamentale – continua Vaccari – sostenere queste realtà produttive, che insieme al consorzio IGP di Marostica e al consorzio Melinda del Trentino si sono candidate con un progetto importante, del valore di 50 milioni, nel triennio 2023-26 per sostenere investimenti, promozione, formazione per le imprese, ora in fase finale di approvazione”.

“Occorre – chiosa il deputato del Partito democratico – adottare decisioni con assoluta celerità anche per far fronte alle richieste già formalmente avanzate dai consorzi e dalle organizzazioni professionali agricole”.

