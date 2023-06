Destino di Aimag: il 27 giugno incontro in Sala consiliare a Mirandola

MIRANDOLA- Martedì 27 giugno, alle ore 20.30, presso la Sala consiliare del Comune di Mirandola, l’Amministrazione comunale organizza un incontro informativo in merito alla situazione di Aimag.

Un incontro rivolto alla cittadinanza, agli amministratori pubblici, ai dipendenti e collaboratori di Aimag per parlare del valore territoriale e patrimoniale della multiutility a fronte delle ingerenze che vorrebbero l’ingresso di Hera, in concomitanza con la scadenza del Patto di sindacato che ne ha sempre tutelato la proprietà pubblica. Pochi giorni fa è arrivato sul tavolo dei soci un parere legale sui rischi dovuti all’ingresso di soci privati nel CdA e alla nomina del direttore generale da parte di Hera: la serata sarà l’occasione giusta per rendere pubbliche tutte le possibili osservazioni in materia, fra cui quelle legate al danno erariale per gli Enti soci. In rappresentanza della Bassa modenese e del Basso mantovano interverranno l’assessore al Bilancio Robertoper il Comune di Mirandola, Michelesindaco di san Felice, Saurosindaco di San Prospero e FabioSindaco di Poggio Rusco.