E’ morto Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni. L’ex premier è morto all’ospedale San Raffaele di Milano dove era nuovamente ricoverato da venerdì sorso per essere sottoposto ad “accertamenti programmati” legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo.

Il leader di Forza Italia è stato per tre volte Primo ministro, imprenditore di successo in molti campi (come presidente del Milan ha conquistato 29 trofei in 31 anni) e ha fondato un impero televisivo che dagli anni Ottanta accompagna le famiglie italiane.

Si stima che lasci un patrimonio del valore di oltre 3,6 miliardi tra le aziende e gli immobili.

Raramente in un solo Uomo sono state raccolte tante Qualità e tante Capacità; è stato tutto. In Politica ha capito che in Italia i tempi erano maturi per una Destra di Governo, vincendo le elezioni nel 1994e che, nel Mondo, erano finiti i tempi della Guerra Fredda organizzando nel 2002 a Pratica di Mare un “incontro di Pace” con Bush e Putin. Se nel 2022 fosse stato lui presidente del Consiglio e non l’inutile Draghi probabilmente sarebbe riuscito ad costruire per se’ e per l’Italia un ruolo da mediatore, impedendo l’ invasione dell’Ucraina.

Andrea Galli (già consigliere comunale a Modena per Forza Italia, già consigliere regionale Emilia Romagna per Forza Italia)