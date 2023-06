Essere madre e lavoratrice, che fatica. Lo sfogo di una mamma

Donna, mamma e lavoratrice: tenere in equilibrio famiglia e professione è un’impresa ardua e significa destreggiarsi ogni giorno tra mille difficoltà. I sussidi sono manchevoli e, nonostante i tanti sacrifici, è difficile per una mamma arrivare alla fine del mese senza essere travolte da stanchezza e frustrazione.

Pubblichiamo la lettera di una mamma della Bassa, nella quale racconta quanto sia complicato essere un genitore con un lavoro a tempo pieno:

“Come mamma lavoratrice a tempo pieno è da un po’ che ci penso: ma questa società ci vuole mamme, che facciamo i figli, o lavoratrici che paghiamo le tasse?.

Perché a questo punto della mia carriera, ne parlano tanto di donne in carriera, vi posso assicurare che tutto insieme non si può portare avanti.

Perché quando fai i conti a fine mese rimane solo la stanchezza e la frustrazione: perché nonostante anni e anni di indipendenza economica, ora non è più così. E anche se ti fai in quattro per organizzarti al meglio, per risparmiare sempre di più, per fare delle rinunce personali sei diventata UNA MAMMA LAVORATRICE MANTENUTA DA TUO MARITO.

Io ho 3 figli, dicono che sono tanti per una mamma tempo pieno e una una babysitter fissa.

Sono il mio motore per svegliarmi tutte le mattine con tanti progetti per la testa, vederli crescere felici: anche se la mamma continua a fare il lavoro che le piace.

Le spese fisse per la scuola delle due bimbe ( pasto+ doposcuola/prolungamento), fino alle 18 ammontano a 330 euro mensili.

Per il nido abbiamo fortunatamente il bonus nido.

Ero contenta di essere riuscita a mettere da parte 2500 euro per le nostre belle vacanze con l’assegno unico. Però dopo ti arriva la mazzata finale: la spesa per il CENTRO ESTIVO.

Le settimane di frequenza per la grande di 8 anni saranno 10, per la mezzana(di 5 anni) 7. Le ferie in mezzo e 3 settimane di babysitter a casa per 8 ore, con il piccolino scoperto.

Il progetto Conciliazione Vita-Lavoro non è più di fatto quello che si vuole definire, è solo un piccolo aiuto alla grossa spesa che ci sarà da affrontare.

Da settembre dovrò fare una scelta drastica dal punto di vista lavorativo.

Se le Politiche sociali per aiutare veramente le famiglie non funzionano come dovrebbero, si andrà sempre peggio”.