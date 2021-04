Centri estivi, confermati i “bonus rette” alle famiglie per la conciliazione vita – lavoro

MODENA- Per maggiore chiarezza rispetto alla nota inviata ieri sul tema relativo ai Centri estivi, e al bonus riconosciuto alle famiglie per sostenere i costi delle rette di frequenza, in un comunicato stapa la Regione Emilia-Romagna ha precisato che i destinatari potranno contare su un contributo massimo di 336 euro a figlio per la partecipazione ai servizi estivi.

Tale importo (336 euro) sarà riconosciuto alle famiglie che ne hanno diritto in funzione del costo effettivo di iscrizione. Potrà permettere la partecipazione a centri estivi anche diversi e per settimane anche non consecutive. Unico vincolo è l’importo massimo riconosciuto per ciascuna settimana di 112 euro. Pertanto, a fronte di un costo superiore a tale cifra l’eccedenza resta a carico della famiglia. Naturalmente la retta che ogni centro estivo fissa per la propria attività, condizionerà il numero delle settimane di attività alle quali potranno partecipare i bambini e i ragazzi. Questo vuol dire che il numero di settimane è unicamente determinato dalla retta del centro estivo scelto.

