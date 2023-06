Finale Emilia, inclusione e creatività: per i ragazzi del “Calvi” la maturità è partecipata

FINALE EMILIA- La maturità partecipata all'Istituto "Calvi" di Finale Emilia nasce da un laboratorio permanente di scuola aperta focalizzato in particolare su attività sartoriali e ceramiche durante l'intero anno scolastico in cui i ragazzi con disabilità e i loro compagni di classe o istituto hanno dato forma a un progetto collettivo a ampio respiro, da presentare alla commissione d'esame. I laboratori, Manigolde per la sartoria circolare e Manifatti per la ceramica, si sono svolti presso la sede dell'associazione Manitese Finale Emilia che ha coperto anche i costi.La maturità partecipata è nata da un incontro con il team degli insegnanti di sostegno guidati dalla professoressa Anna Cherubini e i volontari di Manitese, lo scopo è quello di costruire e operare in uno “spazio altro”, non imposto o giudicante, in cui i ragazzi possano dare forma alle proprie idee in modo collaborativo, contribuendo a un opera collettiva. I compagni, in particolar modo, hanno trovato canali diversi dove esprimersi e raccontarsi attraverso la manualità e una socializzazione spontanea, hanno detto- in momenti specifici di riflessione condivisa con i volontari- di essersi sentiti accolti, soprattutto senza necessità di avere o dare subito risposte o performance, ma di avere maturato il tempo necessario alla maturazione del processo. Hanno sottolineato il silenzio e l’ascolto di sé come valori fondamentali riscoperti come arricchenti e di valore. Quest'anno la maturità partecipata vede il coinvolgimento di 3 ragazzi con disabilità e si è notevolmente ampliata nel suo percorso globale coinvolgendo oltre 40 persone tra ragazzi, volontari, educatori, esperti e insegnanti creando di fatto una comunità nella quale i ragazzi si sentivano a casa. E’ nato un vero e proprio gruppo di lavoro, una comunità accogliente e attiva. La bottega della mani, dell'agire, del pensiero, delle riflessioni sugli errori, dei desideri, dell’attesa in un'azione concreta del fare insieme.