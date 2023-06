Furto su un’auto in sosta: 25enne denunciato dalla Polizia

MODENA- La Polizia di Stato di Modena ha denunciato un cittadino straniero di 25 anni per il reato di furto aggravato.

Nella mattinata di martedì 6 giugno la volante, in servizio di controllo del territorio, è intervenuta in via Diena, parco XXII Aprile per un furto- mediante danneggiamento del finestrino- su autovettura in sosta.

Gli agenti, intervenuti nell’immediatezza, hanno individuato- grazie anche alla testimonianza di alcuni cittadini residenti in zona- l’autore del furto, che si stava dando alla fuga verso via del Lancillotto: dove è stato bloccato poco dopo.

Sul posto si è accertato che il 25enne aveva danneggiato il vetro di un’autovettura in sosta e aveva rubato uno zaino, un telefono e una busta contenente un mazzo di chiavi.

Il giovane, già destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso orale emessa dalla questora di Modena nell’aprile dell’anno scorso, è stato denunciato anche per inosservanza sulle norme sugli stranieri.

La sua posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

