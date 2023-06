Giornata Internazionale delle Donne nell’Ingegneria 2023: l’evento di Unimore

MODENA- In occasione della, ildi Unimore, con sede a, celebra il valore delle scienziate che promuovono l’innovazione nell’ingegneria, con un’iniziativa che vuole dare risonanza a tutte le donne che quotidianamente contribuiscono a far crescere il settore, promuovendo il cambiamento e la rimozione degli stereotipi di genere. L’appuntamento si terrà nel pomeriggio di, al(Aula F0.1 - via Amendola 2, Reggio Emilia).L’evento, organizzato dal, costituito da, ospiterà alcune delle. Dopo i saluti iniziali di, vicedirettrice del Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria e didelegata del Rettore per le Pari Opportunità sono previsti una serie di interventi tematici. Ad inaugurare il pomeriggio sarà, parlando di “Nuove tecnologie e futuro del lavoro: Le relazioni fra piattaforme, algoritmi, lavoro e dinamiche di collaborazione online”, seguita dacon un intervento su “La sfida della sostenibilità per gli impianti industriali”. Continuerà dopo di lei, che tratterà il tema della Robotica collaborativa e chirurgica, seguita poi dacon una relazione sulla “ricerca guidata dai dati: sviluppo di servizi e applicazioni per comprendere il comportamento degli utenti”. Gli ultimi due interventi saranno riservati asui Modelli di diffusione non lineari e a, che presenterà i Biomateriali nell’elettronica green. Le conclusioni saranno riservate a, direttrice generale di Iren Smart Solutions che fornirà qualche indicazione su come “Essere protagoniste per fare la differenza”.