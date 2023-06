Mirandola, gli studenti del Politecnico di Milano studiano il Biomedical Engineer nell’azienda Fresenius Kabi

MIRANDOLA-Sabato 24 Giugno, 30 studenti del corso di laurea in Ingegneria Biomedica del Politecnico di Milano, hanno colto l’occasione della partecipazione al TEDx 2023 a Mirandola, per visitare il plant di Fresenius HemoCare Italia, azienda biomedicali del distretto, che si occupa della produzione di filtri per il trattamento sangue. L’interesse degli studenti era rivolto ad approfondire sul campo il ruolo di un Biomedical Engineer in realtà industriali; grazie alla collaborazione ed alla disponibilità dell’azienda Fresenius Kabi gli studenti hanno potuto conoscere da vicino prodotti, produzione e tecnologie avanzate, e hanno avuto l’opportunità di sperimentare e condividere con l’azienda stessa quanto sia importante la professionalità e la competenza del Biomedical Engineer per la Biomedical Valley.