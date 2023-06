La scure delle super tasse sulle imprese del biomedicale convitato di pietra al Biomedical valley

MIRANDOLA - Dal Governo nessuno è venuto a Mirandola a metterci la faccia: del resto, con una gabella di 170 milioni di euro che come tegola è stata fatta cadere su queste imprese, non si sarebbe di certo trattato di una passerella quella da fare al Biomedical valley, l’evento che precede TEDxMirandola e che ha visto incontrarsi personalità, istituzioni e protagonisti del settore.

Il Payback sanitario , così si chiama quel provvedimento ingiusto, assurdo, illegittimo e irrazionale che costringe le aziende della Bassa modenese a ripianare il 50 per cento dei deficit sanitari regionali, è stato il convitato di pietra di questa edizione 2023. E il messaggio che il ministro Adolfo Urso ha spedito per giustificare la sua assenza (non ha neanche mandato un viceministro, o un sottosegretario come magari sarebbe stato giusto per un settore così importante) suona come una beffa quando parla del biomedicale come "Il distretto che ha fa scuola per l'alta specializzazione e innovazione", e fa complimenti per come "avete coinvolto altri settori" nella vostra crescita ringraziando anche per quando durante l'emergenza Covid sa voi sono arrivate "rapide e innovative funzioni, dinamismo ed elasticità". Per voi, chiosa Urso, "Il ministero è la casa delle imprese e le porte sono sempre aperte". Gelo in sala e poi un timido applauso perchè siamo tra persone beneducate.

Intanto fuori dalla sala l'associazione di imprese sanitarie PMI Sanità ha messo in bella mostra un camion pubblicitario che contesta proprio la scelta del Governo di andare all'incasso di questa super tassazione (in foto)

Ma il sostanziale disinteresse che c'è a Roma per quel che accade nella prolifica periferia dell'impero emerge anche dai dati presentati dal presidente della fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, che mostra come la cosa sia trasversale a tutti i partiti e con radici ormai decennali

"Il Sistema sanitario nazionale sta peggio di prima, il Covid è stato uno stress test fatale: le liste di attesa sono sempre più lunghe, la gente smette di curarsi, c'è mancato accesso all'innovazione e si allargano le grandi disuguaglianze tra regione e regione e tra città e provincia. Addirittura si è ridotta l'aspettativa di vita, e fra Trento e Napoli c'è una differenza di 3,3 anni", ha spiegato Cartabellotta.

"Da dieci anni la spesa sanitaria cresce meno dell'inflazione, è aumentata solo per Il Covid, ma si tratta di soldi che non sono andati a rafforzare il sistema sanitario, ma sono stati spesi, appunto per l'emergenza. Nel Def 2023 a fronte di una crescita del Pil 3,3 la spesa sanitaria aumenterà di appena 0,6%: così non si va da nessuna parte - aggiunge - Siamo sotto alla media come spesa pubblica, ora ci sono differenze incolmabili con gli altri paesi europei che invece sulla sanità investono fino all'11% dei Pil perché sanno che il Servizio sanitari nazionale crea ricchezza e che quando la popolazione sta meglio si produce di più. Ma quale sarà il modello di sviluppo del futuro? Se il modello di Servizio Sanitario Nazionale è quello del '78 allora serve una rifinanziamento progressivo di 15 miliardi di euro negli anni e le riforme necessarie. Ma invece sembra che la direzione oggi sia di una privatizzazione strisciante e subdola, che pagano le tasche dei cittadini". Sul palco di Biomedical valley si sono poi alternati gli ospiti dell'evento, dove anche quest'anno è stato ricordato Mario Veronesi, il fondatore del distretto biomedicale che, sempre avanti sui tempi, declinava quello che poi sarebbe diventato il "Time to care" slogan di questi tempi con il monito ai suoi ragazzi: "Scolta i dutor", diceva in dialetto, ovvero, prenditi cura degli utilizzatori dei tuoi dispositivi. Da Emiliano Bonetti che per Livanova ha raccontato come quest'anno abbiano raggiunto il tetto del mondo, un ospedale in Nepal, con una loro macchina cardiochirurgica a Sara Meneghini di Eurosets che ha ricordato come ci siano stati 4.800 casi aggressioni agli operatori sanitari tra il '19-'21: "È un problema sociale, 1 su 3 vuole cambiare lavoro", passando Fresenius, Olympus, Encaplast, Sidam ,Mold & Mold.