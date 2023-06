Neuroscienze ed elettronica: se ne parla al Brain-Inspired Computing Workshop

MODENA- Una delle principali sfide per l’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale è trarre ispirazione dal modo in cui funziona il cervello umano. Partendo da questo presupposto nella cornice del comparto San Geminiano del Dipartimento di Giurisprudenza Unimore si terrà la terza edizione del Brain-Inspired Computing Workshop, giovedì 8 e venerdì 9 giugno, un evento organizzato da docenti del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” e del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze con interventi di prestigiosi/e relatori e relatrici internazionali.

L’obiettivo è quello di esplorare diversi aspetti a cavallo tra neuroscienze ed elettronica, in particolare il calcolo neuromorfico bio-ispirato, una branca scientifica interdisciplinare, che punta a realizzare reti neurali sintetiche che imitino il funzionamento del sistema nervoso umano.

Modelli di computazione biologicamente realistici, ed elettronica sinaptica e neuromorfica, che guiderà la prossima generazione di reti neurali artificiali, sono solo alcune delle tematiche affrontate nel corso dell’evento che vuole riunire comunità diverse, ingegneri elettronici e neuroscienziati in primis, per esplorare aree di ricerca apparentemente distanti tra loro, mantenendo come filo conduttore le applicazioni dell’intelligenza neuromorfica.

L’ evento, che si svolgerà in presenza, è patrocinato dalle scuole di Dottorato in Neuroscienze, Information and Communication Technologies e Automotive Engineering for Intelligent Mobility, ed è co-sponsorizzato da Frontiers Media SA, Fondazione di Modena, BPER Banca e GNB – Gruppo Nazionale di Bioingegneria.

È prevista anche una tavola rotonda di discussione e divulgazione per avvicinare il giovane pubblico alle tematiche trattate. Per maggiori dettagli e per la registrazione (obbligatoria): https://www.bicw.unimore.it/