Nido “Hakuna Matata” di San Felice, i genitori: “Non rispettati i diritti di bimbi, famiglie e personale”

SAN FELICE SUL PANARO – Lettera aperta da parte dei genitori dei bambini che frequentano il nido “Hakuna Matata” di San Felice:

-Diritto alla buona scuola e ad un buon servizio. La scuola (ed i nidi d’infanzia non fanno eccezione!) non si basa solo su titoli, concorsi ed esami, anzi, si fonda soprattutto sulla passione, sul riconoscimento del proprio valore e del tempo che è stato dedicato, sulla valorizzazione del lavoro svolto e sull’unicità del singolo. Le persone non sono così facilmente sostituibili solo perché in possesso dei titoli e dell’esperienza necessaria per svolgere un determinato lavoro, soprattutto nel campo dell’educazione!

– Diritto delle famiglie ad essere ascoltate in questa scelta! Diritto delle famiglie di poter mantenere un certo servizio e con certe determinate persone che sono state scelte, sono stimate e riconosciute. Si sta parlando di un lavoro importantissimo, le famiglie affidano i propri figli a persone con cui si crea un rapporto di fiducia e stima. I genitori dei bambini che il prossimo anno frequenteranno la scuola materna supportano ugualmente questo pensiero in quanto ritengono che sia importante difendere un servizio pubblico molto buono e con personale educativo ottimo! I cambiamenti nella vita di un bambino ci sono e ci saranno, è inevitabile. Ma è altrettanto inevitabile che portino una qualche destabilizzazione. Le motivazioni (e questo è un punto che vorremmo meglio capire) dietro questa scelta non sembrano essere realmente giustificate.

-DIRITTO DEI BAMBINI alla regolarità ed alla continuità affettiva, emotiva ed educativa!!!!! I bambini che frequentano il nido hanno un’età delicata e particolare in cui avere determinate persone di riferimento con cui crescere, relazionarsi ed imparare ogni giorno cose nuove è fondamentale per la loro serenità e per sviluppare un equilibrio interiore basato su certezze e piccole grandi sicurezze. Questo punto è forse uno dei più importanti che ci sta a cuore e che non viene mai, mai, mai citato!!! Come già detto, le persone, soprattutto in certi contesti, non sono così facilmente sostituibili semplicemente perché posseggono gli stessi titoli”.