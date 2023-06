Nonantola Film Festival, con “Anima bella” prosegue la rassegna estiva in piazza Liberazione

NONANTOLA- Un ritratto allo stesso tempo commovente e tenero di una ragazza solare - a partire dal suo nome, Gioia - a dispetto delle circostanze in cui sarà coinvolta a causa del forte rapporto che la lega al padre.

Con la proiezione - realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna - del film “Anima bella” secondo lungometraggio di finzione del regista Dario Albertini girato nel 2021, prosegue domani sabato 24 giugno alle 21.30 con ingresso gratuito sullo schermo allestito in piazza Liberazione in centro a Nonantola (MO) la rassegna estiva del Nonantola Film Festival – organizzato dall’omonima APS affiliata Arci UCCA - nell’ambito dell’Estate Nonantolana curata dall’Amministrazione comunale. Accompagneranno il film per presentarlo e discuterne con il pubblico il regista Dario Albertini e l’attrice modenese Paola Lavini. Presente in piazza anche un punto ristoro con cibo e bevande curato da Happy Street.

La sceneggiatura di “Anima bella” è di Dario Albertini e Simone Ranucci; la fotografia è di Giuseppe Maio, al montaggio c’è Desideria Rayner e alla scenografia Alessandra Ricci, mentre le musiche sono dello stesso Dario Albertini. Il film è interpretato da Madalina Maria Jekal, Luciano Miele, Piera Degli Esposti, Enzo Casertano, Paola Lavini, Elisabetta Rocchetti, Alessandra Scirdi, Antonio Noto, Pietro Turano e Adelaide Di Fabio. Una produzione Angelo e Matilde Barbagallo, Annamaria Morelli per Bibi Film, Elsinore Film e Rai Cinema distribuita da Cineteca di Bologna. “Anima bella” è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2021 nella sezione Alice nelle Città, unico film italiano in concorso.

Gioia è una ragazza di diciotto anni che vive in un piccolo borgo rurale del centro Italia. Fa un lavoro che ama ed è benvoluta da tutti, ma la persona a lei più cara, il padre, la costringe lentamente a stravolgere la sua vita. “Ispirato al mio documentario “Slot” – sottolinea il regista - è il secondo capitolo di una trilogia ideale iniziata con “Manuel”, sul misterioso e complesso rapporto tra genitori e figli. Sullo sfondo – seppur tema scatenante – ciò che invece è protagonista nel documentario, il gioco d’azzardo compulsivo”.

Dopo il successo con il lungometraggio di esordio ''Manuel'', Dario Albertini torna al grande schermo con una maturità superiore, mettendo bene a frutto il suo passato di documentarista, e in particolare il primo lavoro, ''Slot - Le intermittenti luci di Franco'', che seguiva la quotidianità di un giocatore d'azzardo compulsivo. Questa volta però Albertini sceglie di mostrare le ricadute su chi sta vicino a un giocatore, e in qualche misura dipende da lui per la sua sopravvivenza. Con “Anima bella” il regista e sceneggiatore (insieme a Simone Ranucci) disegna in punta di penna il ritratto di una ragazza solare fin dal nome a dispetto delle sue modeste circostanze, che si muove con leggerezza operosa all'interno di una comunità solidale mai raccontata con condiscendenza. Staccarsi da quella comunità per venire in aiuto del padre sarà per lei la parte più difficile in un processo di crescita che riguarda sia lei, più matura dei suoi anni, che l'adulto mai cresciuto che l'accompagna (…) La bella mano di regia di Albertini riesce a non essere mai impositiva o invadente e racconta con tenera partecipazione i sogni e le speranze di un'anima giovane e incontaminata, che consce la nobiltà del lavoro e riesce a frequentare squallidi motel senza sporcarsi, nonché ad usufruire delle nuove tecnologie senza lasciarsene fagocitare. (Paola Casella, MyMovies)