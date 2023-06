Nonantola Film Festival, con “I vitelloni” di Fellini si conclude la rassegna estiva

NONANTOLA- Unacon uno dei capolavori del primo periodo di, che vinse ilalla, esattamente 70 anni fa.

Con la proiezione – realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna - della versione restaurata da CSC Cineteca Nazionale del film “I vitelloni” si conclude domenica 25 giugno alle 21.30 con ingresso gratuito sullo schermo allestito in piazza Liberazione in centro a Nonantola la rassegna estiva del Nonantola Film Festival – organizzato dall’omonima APS affiliata Arci UCCA - nell’ambito dell’Estate Nonantolana curata dall’Amministrazione comunale. Presente in piazza anche un punto ristoro con cibo e bevande curato da Happy Street.

Il soggetto de “I vitelloni” è di Federico Fellini, Ennio Flaiano e Tullio Pinelli, la sceneggiatura di Fellini e Flaiano; la fotografia è di Otello Martelli, Luciano Trasatti e Carlo Carlini, il montaggio è di Rolando Benedetti e la scenografia di Mario Chiari, mentre le musiche sono di Nino Rota. Il film è interpretato da Franco Fabrizi (Fausto), Franco Interlenghi (Moraldo), Alberto Sordi (Alberto), Leopoldo Trieste (Leopoldo), Riccardo Fellini (Riccardo), Eleonora Ruffo (Sandra), Jean Brochard (il padre di Fausto), Claude Farell (Olga), Carlo Romano (Michele), Lida Baarova (Giulia), Enrico Viarisio (padre di Moraldo e Sandra), Paola Borboni (madre di Moraldo e Sandra). Una produzione Lorenzo Pegoraro per Peg/Cité distribuita oggi da Cineteca di Bologna.

Quattro trentenni di una piccola città di mare, vivono nell'eterna attesa di diventare adulti. Durante le stagioni invernali, si trascinano fra il biliardo e il caffè, fra velleità letterarie, scherzi goliardici e facili avventure erotiche, in una dimensione di ozio irresponsabile. Li segue con ingenua ammirazione il più giovane, Moraldo, che gradatamente si libera dall'influenza di Fausto, dongiovanni da strapazzo e decide di abbandonare il tepore protettivo del borgo per affrontare il viaggio alla volta di Roma.

Fellini intreccia le vicende dei quattro vitelloni (interpretati magistralmente da Sordi, Franco Fabrizi, Leopoldo Trieste e dal fratello Riccardo), adottando una narrazione vivacemente frammentaria che culmina in sequenze di sottile amarezza (l'atmosfera disfatta del dopo Carnevale) e in situazioni beffarde (la tentata seduzione di Leopoldo da parte di un vecchio guitto omosessuale). Per la prima e unica volta nel cinema felliniano, il mondo degli adulti (i genitori dei vitelloni) è rappresentato come un modello etico, senza ambiguità. Le riprese si svolsero per lo più a Ostia e, nelle prime copie del film, i distributori non vollero figurasse il nome di Sordi, che a quell'epoca ritenevano fosse sgradito al pubblico.