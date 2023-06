Ospedale di Mirandola, perdita d’acqua notturna in un locale: già ripristinata l’agibilità

MIRANDOLA – Nella notte tra mercoledì 31 maggio e giovedì 1° giugno si è verificata una perdita d’acqua all’interno del locale della Dialisi di Mirandola, in quel momento privo di pazienti. La perdita, che dalle prime verifiche effettuate non ha determinato danni strutturali, è imputabile a un tubo di collegamento di un’apparecchiatura ed è stata risolta nel giro di poche ore.

Il personale in turno, non appena constatata la situazione, ha infatti immediatamente attivato gli operatori in pronta reperibilità della ditta di manutenzione, che sono intervenuti insieme al personale della ditta di pulizie aspirando tutta l’acqua fuoriuscita.

Già nelle prime ore di oggi il locale è stato dichiarato nuovamente agibile e la seduta di emodialisi programmata per la mattina è stata confermata per sei pazienti, mentre per altri cinque si è optato, per un principio di massima precauzione, per il trasferimento in altri reparti della Rete Nefrologica Provinciale, con trasporto a carico dell’Azienda USL. L’organizzazione dei trasporti di pazienti e di alcuni infermieri è stata gestita dalla Centrale COSMO insieme al volontariato. Nessuna variazione è invece prevista a partire dalla seduta pomeridiana di oggi.

La Direzione dell’Azienda USL di Modena si scusa per il disagio occorso ad alcuni pazienti e ringrazia tutti gli operatori che si sono prodigati con solerzia e professionalità, fin dalle prime ore del mattino, per contenere al massimo le ripercussioni sui cittadini.