Payback dispositivi medici, Pd Bassa modenese: “Il Governo intervenga immediatamente su questa tassa iniqua”

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Nota del Partito Democratico della Bassa modenese:

Istituzioni e associazioni di categoria hanno già più volte chiesto l’annullamento della norma relativa al Payback per i dispositivi medici che, prevedendo il ripiano degli sforamenti della spesa sanitaria regionale a carico delle imprese del Biomedicale per il 50%, mette a rischio un distretto come quello della Bassa Modenese.

A distanza di mesi l‘impegno del Governo a trovare una soluzione si è rivelata non all’altezza della situazione. A fronte del mancato finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, assolutamente sottostimato rispetto ai bisogni di salute e di risposte ai cittadini, ha previsto solo una parziale copertura di quanto dovuto dalle imprese del settore biomedicale. Già i nostri Parlamentari avevano fatto presente con un’interrogazione urgente la delicatezza di applicare una norma iniqua su imprese già esposte alla crescita dei costi energetici e sottoposte ad una concorrenza internazionale che necessita di una forte capacità di investimenti su ricerca e innovazione.

Per questo già in più occasioni imprese, associazioni e istituzioni hanno fatto presente la delicatezza del settore Biomedicale della Bassa Modenese già duramente colpito dai sisma del 2012 e il rischio che una siffatta ingiustificata “tassa“, che riguarda gli anni passati, possa mettere in ginocchio le nostre imprese, con tutte le ripercussioni su chiusure, delocalizzazioni e relative ricadute sul piano occupazionale.

Nella ricostruzione sono state investite ingenti risorse pubbliche e private, nazionali, regionali e locali per permettere di rilanciare il Biomedicale, soprattutto con ricerca e innovazione; le imprese hanno creduto in un futuro importante e a loro volta hanno investito e fatto rete. Lo stesso Ministro D’Urso ha riconosciuto in questi giorni in un messaggio inviato alle Aziende Biomedicali impegnate nel TedxMirandola che “il distretto che fa scuola per l’alta specializzazione e innovazione“ e il ruolo svolto nella drammatica fase dell’emergenza Covid.

Per questo chiediamo che il Governo intervenga immediatamente al rinvio del pagamento di questa tassa iniqua e alla copertura della quota mancante alle Regioni per la Sanità Pubblica con proprie risorse di bilancio. La stessa cosa chiediamo ai parlamentari Modenesi ed emiliano-romagnoli, perché il Distretto è un bene manifatturiero di tutta la Regione.

Il distretto del Biomedicale della Bassa Modenese ha bisogno di certezze, non di parole.

LEGGI ANCHE