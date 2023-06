San Felice, in centro storico esplode la festa delle scuole

SAN FELICE- Sabato 10 giugno 2023, a partire dalle ore 17, tra le vie del centro storico di San Felice sul Panaro, si terrà la festa della scuola.

L’associazione genitori “Crescere Insieme San Felice sul Panaro” ha fortemente promosso la realizzazione di questa festa di fine anno scolastico 2022/2023 nel centro del paese, coinvolgendo tutte le scuole in un’unica data: raccogliendo piacevolmente entusiasmo e partecipazione sia da parte delle istituzioni che dalla comunità, e la collaborazione attiva della Pro Loco San Felice sul Panaro.

Il messaggio che si desidera lanciare ai bambini e ai ragazzi scolari coinvolti è di una comunità- non solo quella strettamente scolastica- che accoglie, accompagna e festeggia il loro percorso di crescita educativa e ricreativa. Alle 17 saluti della dirigente dell’Istituto comprensivo San Felice sul Panaro Maria Paola Maini e del sindaco Michele Goldoni.

A seguito apertura della festa in via Mazzini con staffetta dei saluti tra le classi entranti/uscenti delle scuole! Grande novità discoteca esclusiva a cielo aperto in piazza della Rocca con accesso ai soli alunni della scuola media di San Felice dalle ore 20. Giochi di una volta sparsi per le vie del centro e narrazioni e spettacoli in tema a cura degli insegnanti e alunni delle scuole intratterranno bambini con le loro famiglie. Pesca di beneficenza in viale Campi, si vince sempre!, baby

dance e playpark per i più piccoli. immancabile street food per tutta la durata della festa. e ancora trucca bimbi, bolle di sapone, gessetti.

Le Botteghe di San Felice resteranno aperte per tutta la durata dell’evento.

L’iniziativa ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

In occasione della festa della scuola, in diverse vie cittadine sarà istituito un divieto di transito e di sosta dalle 13 alle 24. Saranno interessati: Largo Posta, piazza Matteotti e le vie Mazzini, Roma, Razzaboni, Don Minzoni, Ferraresi, Campi, Risorgimento, Fossetta. Si consiglia di fruire delle aree di parcheggio di piazza Ettore Piva (mercato) e piazza Italia.

