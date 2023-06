Soliera, malore mentre era al lavoro: morto operaio 55enne

SOLIERA – Un operaio 55enne che lavorava presso un’azienda metallurgica di Soliera è morto nella giornata di ieri, venerdì 9 giugno, a causa di un improvviso malore. L’uomo – riporta la “Gazzetta di Modena” – si è sentito male nella tarda mattinata di ieri, mentre stava svolgendo regolarmente il proprio turno. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto: per l’uomo, stroncato probabilmente da un infarto, non c’era, infatti, più niente da fare. Sul posto, nell’azienda ubicata in via Carpi-Ravarino, sono intervenuti, in seguito, anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

