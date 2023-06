Tennis: al Club La Meridiana è tutto pronto per la “prima battuta” del Modena Challenger

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

CASINALBO- È tutto pronto: si parte con il grande tennis Atp al Club La Meridiana! Il tempo dell'attesa è finito, da domenica 25 giugno a sabato 1 luglio i campi in terra rossa del Club di Casinalbo di Formigine ospiteranno la più importante manifestazione di tennis mai organizzata a Modena, il Memorial Eugenio Fontana della Meridiana: che giunge alla 39° edizione e che da quest'anno entra far parte del circuito Atp (Association of Tennis Professionals), il circuito professionistico mondiale di tennis maschile, diventando "Modena Challenger, 39° Memorial Eugenio Fontana, 1° Trofeo Assoservizi Group srl".Il Modena Challenger, torneo di tennis maschile di singolo e doppio, avrà un Price Money di 80mila Euro. Al giocatore vincitore andranno 75 punti Atp, 50 al finalista, 30 ai semifinalisti, 16 a perdenti nei quarti e 7 ai perdenti agli ottavi.Alla Meridiana arriveranno giocatori da tutto il mondo: attesi giovani talenti e specialisti del "rosso", campioni di oggi e di domani.Sono 32 i giocatori nel Tabellone principale del singolo maschile, 6 di questi arriveranno dalle qualificazioni, mentre il torneo di doppio maschile prevede invece un "Main Draw" di 16 coppie. La "prima battuta" del "Modena Challenger 2023" sarà domenica 25 giugno alle ore 10 con le partite del tabellone delle qualificazioni che terminerà lunedì mattina. Il tabellone principale scatterà invece lunedì pomeriggio, mentre il doppio nella giornata di mercoledì. Gli incontri avranno inizio alle ore 10 del mattino. Ogni giorno sono programmati due incontri serali, con orario definito, sui campi principali della Meridiana: il primo alle ore 19, il secondo alle ore 21.30. Le finali, di singolo e di doppio, si giocheranno entrambe sabato 1° luglio (orario da definire).

Come ogni anno, anche in questa edizione l’ingresso al Club La Meridiana di Casinalbo sarà libero e gratuito per assistere a tutte le partite del “Modena Challenger, 39° Memorial Eugenio Fontana, 1° Trofeo Assoservizi Group srl”. Tra le novità dell’edizione 2023, la possibilità di vedere tutte le partite del torneo in diretta streaming su www.atptour.com e “l’esordio” del rilevatore di velocità della battuta. Tutte le informazioni sul torneo saranno live sul sito del Club Meridiana