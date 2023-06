Torna la rassegna estiva “Concordia sotto le stelle”

Il ricco calendario di eventi, tutti a ingresso gratuito, è promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ARCI Modena che cura la rassegna cinematografica e con il prezioso supporto di Pro Loco Concordia che si conferma un partner strategico dell’Amministrazione comunale.

«Il programma degli eventi estivi è ricco di appuntamenti, dedicati a grandi e piccini e che coinvolgeranno non solo il capoluogo, ma per il prima volta anche le frazioni – afferma l’assessora alla Cultura Marika Menozzi – Si tratta di una proposta che offre occasioni culturali per un pubblico eterogeneo per età e sensibilità e che vuole favorire momenti di socializzazione per i cittadini».

CONCORDIA- È pronta l’attesa rassegna estiva “Concordia sotto le stelle” e quest’anno si fa in tre, portando eventi non solo in piazza Borellini ma anche al centro sportivo e nei parchi pubblici del capoluogo e delle frazioni per un calendario di 14 appuntamenti che vanno dal teatro al cinema, dalla musica d’autore a quella classica, agli spettacoli per i bambini e ragazzi.