Venerdì 23 e sabato 24 giugno tornano “Biomedical Valley” e TEDxMirandola

MIRANDOLA – Mancano pochi giorni alla terza edizione di TEDxMirandola, l’attesissimo evento-spettacolo che quest’anno metterà al centro il “Time to care”, cioè il tempo di prenderci cura della vita e delle cose importanti, con idee, storie e riflessioni sulle più grandi fortune che abbiamo. Già svelato l’elenco completo degli speaker TEDx che sabato 24 giugno saliranno sul palco dell’Auditorium “Rita Levi Montalcini” di Mirandola. La giornata farà seguito a Biomedical Valley (23 giugno), il workshop del MedTech & Healthcare italiano che – sempre nella stessa arena – darà voce alle eccellenze del territorio.

Ecco il panel:

– Umberto Saetti – È Assistant Professor presso il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale dell’Università del Maryland, USA. Ha esperienze di insegnamento e ricerca presso diverse istituzioni, incluso un dottorato di ricerca presso la Pennsylvania State University. La sua ricerca si concentra sulla modellazione, simulazione e controllo del volo e dell’aerodinamica degli elicotteri e dei droni. Ha ricevuto premi prestigiosi come il 2022 Office of Naval Research Young Investigator Program Award e la Barnes McCormick Memorial Scholarship. Nel suo intervento esplorerà il concetto di volo, sensazione e visione.

– Emanuele Ferrari – Noto come Emi, è un content creator di 26 anni. Su Instagram condivide la sua vita colorata, la passione per il cibo italiano e l’affetto per la sua bisnonna centenaria Maria. Grazie al loro legame e alla passione condivisa per l’orto e la buona cucina, Emi esplora la cucina tradizionale e locale in modo accessibile e moderno, ma è partendo dal concetto di tradizione che mostra al pubblico social le diverse sfaccettature del cibo, e come esso crei legami territoriali e generazionali. Nel suo talk esplorerà una tradizione fluida e contemporanea, che mantiene l’enorme valore affettivo ed emotivo dei piatti e dei sapori;

– Francesca Martinelli – Figura autorevole nel settore dell’Home Staging e dell’Home Decor in Italia, con oltre 100K follower solo su Instagram. Docente e autrice, oggi vive a lavora negli Stati Uniti con un visto ottenuto per “capacità straordinarie nel proprio settore di riferimento Staging/Design”. Oltre ad aver tenuto una Masterclass presso l’Università La Sapienza di Roma ha collaborato con importanti marchi internazionali e i suoi successi sono stati riconosciuti da varie riviste di settore. Nel suo talk, condividerà la sua esperienza nel mondo dell’Home Staging e spiegherà come arredare una casa con il giusto equilibrio tra mobili e accessori, offrendo una prospettiva unica e coinvolgente;

– Gianluca Ales – Giornalista di SkyTG24 specializzato in scenari di crisi nel Medio Oriente, ha seguito importanti conflitti degli ultimi 20 anni, dalla crisi Israelo-palestinese al golpe in Egitto, la guerra in Libano, la caduta del regime di Gheddafi in Libia, la crisi di Gaza e l’Afghanistan. Nel suo talk, rifletterà sul potere del linguaggio come strumento di sviluppo umano, un animale debole senza capacità offensive che può arrivare al dominio del mondo, esplorando il suo ruolo nel passato e nel futuro dell’umanità;

– Francesca Benuzzi – È professore associato di Neuropsicologia e Neuroscienze Cognitive presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Dopo la laurea in Psicologia presso l’Università di Padova e il dottorato di ricerca in Neuroscienze presso l’Università di Parma, oggi il suo lavoro si concentra sullo studio delle funzioni cognitive, motorie e affettive nell’uomo utilizzando tecniche di neuroimaging funzionale e strutturale. Nel suo intervento, parlerà di come le nuove tecnologie e i social media utilizzino le nostre emozioni per creare strategie di “profilazione” efficaci e di come riconoscano le emozioni che guidano i nostri comportamenti e le nostre scelte economiche, politiche e relazionali;

– Ludovica Billi e Chiara Bucello – Si fanno portavoce della propria disabilità uditiva (sono sorde dalla nascita) definendola una disabilità “fantasma”. Ma è con gli occhi, i gesti e le risate che hanno trovato la complicità per portare avanti una campagna di sensibilizzazione e comunicazione importante, in modo diretto, colorato e auto-ironico. Sul palco di TEDxMirandola, così come sulle pagine social “The Deaf Soul”, affrontano tutti temi legati alla disabilità uditiva con un linguaggio che coinvolge tutti e tutte, superando le barriere della disabilità;

– Sergio Suma – Cardiologo con esperienza nell’immagine cardiovascolare avanzata per la valutazione dei pazienti con valvulopatie prima di effettuare gli interventi cardiaci. Sviluppa le sue competenze all’estero operando nell’ecocardiografia e nella risonanza cardiaca. Nel suo talk esplorerà il concetto di bellezza applicato alla medicina, mostrando come l’ottimizzazione estetica delle immagini ecografiche possa migliorare la pianificazione e l’esito degli interventi chirurgici cardiaci;

– Camilla Ronchetti e Francesca Basaglia – Sono “Le Opposite”, un duo femminile nato nella provincia di Modena. Dopo gli esordi da giovanissime grazie a video di cover e mashup sulle piattaforme social, nel 2019 esordiscono nel mercato discografico. Ad oggi contano più di 3 milioni di ascolti su Spotify e più di 30 milioni di visualizzazione su Youtube;

– Andrealuna Pizzetti – Mirandolese, apprende i primi concetti di astronomia come socia dell’Osservatorio astronomico di Cavezzo. Dopo una Laurea in Biotecnologie e una in Astronomia presso l’Università di Bologna, si trasferisce negli Stati Uniti dove ottiene un dottorato in fisica e astrofisica presso la Clemson University in South Carolina. È qui che si trova attualmente per completare il suo ultimo anno. La sua ricerca si concentra sullo studio della materia che circonda i buchi neri supermassicci al centro delle galassie, ma il suo amore si estende ad ogni oggetto celeste presente nell’universo. Nel suo intervento parlerà del destino del nostro pianeta se il suo unico satellite naturale non fosse mai esistito;

L’iniziativa anche quest’anno è resa possibile dalle eccellenze di spicco del territorio, tra cui Acea Costruzioni, Autocarrozzeria Imperiale, Baxter, Capgemini Engineering, Elcam Medical, Encaplast, Eurosets, Fresenius Kabi, HMC Group, Innova Finance, Livanova, Medica, Medtronic, Mold&Mold, Olympus, Palladio Group, PLG Medtech, Sidam, AeC Costruzioni, Mantovani Benne, e tanti altri, inclusi anche i patrocini di Comune di Mirandola, CNA Modena, Confindustria Emilia e Tecnopolo TPM.

Biomedical Valley

Creare sinergie tra industrie, condividere idee di valore, ribadire l’importanza del distretto: è questo lo spirito di Biomedical valley, l’evento che precede TEDxMirandola e che vedrà personalità, istituzioni e protagonisti del settore incontrarsi venerdì 23 giugno dalle 15 all’Auditorium Montalcini di Mirandola.

Guidati dal tema del 2023 “Time to Care – il tempo di prendersi cura”, i partecipanti si confronteranno su idee e azioni utili a ispirare una migliore cura della nostra salute, del nostro tempo e del nostro pianeta. Ospiti e protagonisti sul palco, per quella che è la terza edizione di un evento che ha già saputo affermarsi come punto di riferimento per il territorio e per il comparto Medtech, saranno speaker selezionati di importanti aziende del settore e della filiera, tra cui Capgemini Engineering, Encaplast, Eurosets, Fresenius Kabi, HMC Group, Innova Finance, Livanova, Medica, Medtronic, Mold & Mold, Olympus, Palladio Group, PLG Medtech e Sidam, ai quali si uniranno rappresentanti delle istituzioni e personalità di spicco del panorama nazionale. Confermata anche per quest’anno la presenza di Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna, e Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. A condurre l’evento sarà la giornalista scientifica Alessandra Ferretti.

Dopo il grande successo dello scorso anno, nell’edizione 2023 sarà ancora centrale il tema del superamento del payback, ovvero l’annullamento della norma che prevede il ripiano degli sforamenti della spesa sanitaria regionale a carico delle imprese per il 50%. La questione che aveva acceso gli animi delle aziende produttrici di dispositivi medici anche durante il 2022, ad oggi rimane infatti ancora aperta.

Viabilità e infrastrutture

Parte inoltre dal Biomedical valley e TEDxMirandola la richiesta, con un documento condiviso (già pubblicamente disponibile) a firma di numerosissime imprese del territorio, dello sblocco dell’arteria Cispadana e di altre infrastrutture strategiche per il distretto biomedicale. Un distretto che raccoglie oggi oltre 100 imprese biomedicali e più di 300 se si include anche tutto l’indotto, con più di 5.500 addetti nel solo comparto biomedicale e un contributo al prodotto interno lordo nazionale ben superiore all’1%. Questo il link per poter firmare. Agli eventi del 23 e 24 giugno verranno fornite ulteriori modalità di firma.

Spazio ai giovani talenti

Fresca novità di questa edizione sarà il Career day previsto per la mattina del 23 giugno presso il Tecnopolo TPM di Mirandola, che consentirà a studenti o neolaureati di diverse università italiane di incontrare le imprese del territorio per cercare opportunità e instaurare relazioni importanti, oltre che visitare il nostro distretto. Sul sito https://www.biomedicalvalley.com/ è disponibile il form per registrarsi.

Highlights da Biomedical Valley 2022

Dedicata alla celebrazione dei 60 anni di attività del distretto, l’edizione di Biomedical Valley dello scorso anno si pregia di diversi casi di successo. Tra questi, quello di Eurosets: un gesto di solidarietà dell’amministratore delegato Antonio Petralia, comunicato in occasione dell’evento, gli è valso l’onorificenza di “Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, conferita direttamente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “per aver realizzato un gesto di solidarietà attraverso la sua attività di imprenditore”.

“Anche quest’anno siamo davvero orgogliosi di celebrare l’eccellenza pura e silenziosa della nostra terra, fatta di grandi e piccole imprese che con la tipica voglia di fare emiliana hanno reso questo distretto uno dei più importanti al mondo e primo in Europa”. Così l’Ing. Matteo Stefanini, tra gli organizzatori e promotori di Biomedical Valley, fresco di dottorato in Intelligenza Artificiale. “Vogliamo rendere l’ecosistema di questo territorio sempre più appetibile, non solo ovviamente per il settore Biomed e MedTech, ma anche per le tante altre eccellenze di cui questo territorio è ricco, ripensando continuamente al futuro grazie alle nuove tecnologie. Perché la vera domanda che dobbiamo porci oggi è: come immaginiamo i prossimi 10 – 30 anni?”.

LEGGI ANCHE:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017

Seguici su Facebook: