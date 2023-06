Voci Vere: “Associare Bibbiano ai bambini della Bassa vuole dire manipolare i fatti”

Nell’ambito dell’inchiesta “Angeli e demoni” sui presunti affidi illeciti di Bibbiano, lo psicoterapeuta Claudio Foti è stato assolto in secondo grado da tutte le accuse: per non aver commesso il fatto in merito all’abuso d’ufficio e perché il fatto non sussiste per quanto riguarda il reato di lesioni dolose gravi.

Il Gruppo VOCI VERE ITALIA – Vittime di pedofila e loro famigliari è intervenuto sull’assoluzione di Foti, scagliandosi contro i giornalisti Pablo Trincia e Selvaggia Lucarelli per aver associato- ancora una volta- le vicende di Bibbiano al caso dei “pedofili della Bassa”.

Questa la nota del Gruppo:

“Esprimiamo disappunto per le dichiarazioni rese dal giornalista Pablo Trincia alla giornalista Selvaggia Lucarelli del Fatto Quotidiano a proposito dell’assoluzione di Claudio Foti. Pablo Trincia a proposito della vicenda della Bassa Modenese insiste ancora con le sue teorie fasulle sui “falsi ricordi e le domande orientanti” riferendosi , presumibilmente all’inchiesta della Bassa Modenese. Eppure le sentenze della Corte di Appello di Ancona del 2020 e della Corte di Cassazione del 2022, hanno respinto con motivazioni inequivocabili, la richiesta di revisione del processo della Bassa Modenese, revisione che il giornalista aveva sponsorizzato personalmente insieme ad alcuni condannati per pedofilia ( in totale 12 persone con 14 condanne definitive) in varie trasmissioni televisive e sui giornali. Sia la Corte d’Appello di Ancona che la Cassazione hanno motivato ampiamente la bontà del comportamento delle psicologhe della ASL che avevano in cura i bambini, come lo avevano fatto i tribunali all’epoca. Il ricorso è stato respinto perché i giudici hanno accertato che per il processo di revisione sono mancate “prove nuove” che potessero permettere l’avvio della revisione. Claudio Foti non è il “filo conduttore” , come sostiene Selvaggia Lucarelli, tra la Bassa Modenese, Bibbiano e altri casi. Il riferimento è evidente quando la giornalista cita ‘riti satanici” e “assoluzioni piene” . Claudio Foti e i professionisti della sua associazione Hansel&Gretel non hanno mai fatto terapie all’epoca dei fatti con i 16 bambini della Bassa Modenese. Affermare o lasciar intendere questo, significa sovvertire e manipolare fatti. Selvaggia Lucarelli non si ricorda mai di dire che nella Bassa Modenese ci furono 14 condanne definitive con 12 persone condannate per pedofilia. Il processo di revisione condotto nel 2005 confermò le sentenze di condanna, mentre è stata respinta recentemente l’ennesima richiesta di revisione. Questi sono i fatti che un quotidiano dovrebbe raccontare e non fare illazioni”.

