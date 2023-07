A Mirandola campagna di controllo sui Tir: elevate 215 sanzioni

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

MIRANDOLA - La Polizia Locale del Comune di Mirandola ha concluso una tre giorni di controlli riservati ad autoarticolati e mezzi pesanti circolanti sul territorio comunale, al fine di garantire la sicurezza stradale e la tutela dell'incolumità dei cittadini alla guida. La campagna di controlli, avviata martedì 27 Giugno e conclusasi nella mattinata di giovedì 29, ha rappresentato un importante passo - si legge in una nota del Comune - nella promozione di una circolazione stradale consapevole, sicura e responsabile sulle strade del territorio comunale. L'obiettivo principale degli agenti si è rivolto alla verifica del rispetto delle norme sosta obbligatoria, ai quali sono tenuti ad attenersi gli autisti di autoarticolati e mezzi pesanti, nonché verificare la corretta manutenzione dei veicoli e della documentazione ad essi annessa, allo scopo di creare le condizioni per la massima riduzione del rischio di incidenti stradali.Nella tre giorni di controlli sono stati fermatiper un totale complessivoemesse per irregolarità relative principalmente ai tempi di guida nell’ultimo mese. Grazie alle strumentazioni elettroniche in dotazione ai mezzi stessi, è infatti possibile ricostruire i comportamenti – osservanza soste obbligatorie e rispetto dei limiti di velocità - nei trenta giorni antecendenti al momento del controllo. Il caso più eclatante è risultato quello di un conducente, di nazionalità bulgara, oggetto di ben 37 verbali per inosservanza delle norme obbligatorie in materia di circolazione. “– commenta l’assessore alla Sicurezza Roberto Lodi -”.