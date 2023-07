Bomporto, Solara e Sorbara. Nuove attrezzature sportive per i parchi cittadini

BOMPORTO- I parchi di Bomporto, Solara e Sorbara si arricchiscono di nuove attrezzature sportive a fruizione libera. L’Amministrazione comunale di Bomporto ha completato un intervento sulle aree verdi, con l’installazione di porte da calcio, reti da pallavolo e canestri da pallacanestro.Nel dettaglio, a Bomporto, nel parco Aquile Randagie, sono state montate due porte da calcio e una rete da volley, a Gorghetto, nell’area verde all’intersezione tra via per Solara e via Padella è stato allestito un campo da calcio con l’installazione di due porte, a Sorbara, nel parco adiacente a piazza Pertini e via Giolitti, sono state montate una nuova rete da pallavolo, due porte da calcio ed è stato allestito un campo da basket con l’installazione di due canestri ad altezza regolamentare. Un investimento complessivo da 15mila euro per riqualificare le aree verdi del territorio e fornire ai cittadini, specialmente quelli delle fasce d’età più giovani, maggiori opportunità per svolgere attività fisica all’aria aperta. “Abbiamo intercettato un bisogno dei nostri giovani e abbiamo dato una risposta concreta allestendo nuovi spazi ad accesso libero per fare sport e trascorrere del tempo insieme – spiega Tania Meschiari, sindaca di Bomporto –. Un progetto che si colloca all’interno delle politiche per promuovere sani stili di vita, su cui stiamo lavorando da inizio mandato con diverse iniziative. Sono risorse che mettiamo a disposizione della comunità, contiamo nella collaborazione di tutti per mantenere i campi nelle migliori condizioni possibili”.